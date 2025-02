La Niña s-ar putea să nu rămână mult timp și, potrivit NOAA, Pacificul ar putea reveni la condiții neutre în primăvara anului 2025.

Parte a ciclului El Niño-Oscilația de Sud (ENSO), La Niña apare atunci când alizeele estice intensifică creșterea apei mai reci din adâncurile Pacificului tropical de est, provocând o răcire la scară largă a apelor de suprafață din estul și centrul Oceanului Pacific.

Vânturile alice mai puternice decât de obicei împing apele calde de suprafață ecuatorială spre vest, spre Asia și Australia. Această răcire dramatică a straturilor de suprafață ale oceanului afectează atmosfera prin modificarea conținutului de umiditate din Pacific, scrie Earthobservatory.

La Niña. Fenomenul care va afecta toată Planeta

Într-un raport publicat pe 9 ianuarie 2025, Centrul de Predicție Climatică NOAA a confirmat că sunt prezente condițiile La Niña. Ei au măsurat temperaturile suprafeței mării cu 0,7 grade Celsius (1,3 grade Fahrenheit) sub medie într-o zonă din Pacificul tropical, de la 170° la 120° longitudine vestică, cunoscută sub numele de regiunea Niño 3.4.

Semnătura La Niña este vizibilă și în centrul și estul Oceanului Pacific, zone cu niveluri de apă mai scăzute decât media. Asta pentru că apa mai rece se contractă, scăzând nivelul mării. Harta prezintă anomalii de înălțime a suprafeței mării în centrul și estul Oceanului Pacific, așa cum au fost observate la 13 ianuarie 2025.

Nuanțele de albastru indică nivelurile mării mai mici decât media, în timp ce nuanțele de roșu indică zonele în care oceanul s-a situat mai sus decât în ​​mod normal. Condițiile normale ale nivelului mării apar în alb.

„Deși La Niña este aici, nu este deosebit de puternică”, a spus Josh Willis, oceanograf și om de știință al proiectului Sentinel-6 Michael Freilich la JPL.

Willis a remarcat că în timpul unei La Niña deosebit de puternice din 2010-2011, temperaturile din Pacificul tropical au fost cu aproximativ 1,6 ° C sub medie, în ianuarie 2011, comparativ cu doar 0,7 ° C, sub medie în ianuarie 2025.

Prognozele NOAA arată că această La Niña va rămâne sub medie – 1 ° C și că va rămâne sub nivelul mediu – 1 ° C. la care La Niña este considerată cu putere moderată. Condițiile neutre erau de așteptat să revină în primăvara meteorologică, între martie și mai.

Cuplarea fenomenului cu atmosfera și oceanul modifică circulația atmosferică globală

Cuplarea La Niña cu atmosfera și oceanul modifică circulația atmosferică globală și poate provoca schimbări în calea fluxurilor cu jet de latitudine medie în moduri care intensifică precipitațiile în unele regiuni și aduc secetă în altele. În Pacificul de Vest, precipitațiile pot crește peste Indonezia și Australia.

Norii și precipitațiile devin sporadice peste Oceanul Pacific central și de est, ceea ce poate duce la condiții uscate în Brazilia, Argentina și în alte părți ale Americii de Sud și condiții mai umede în America Centrală.

În America de Nord, condiții mai răcoroase și mai furtunoase se instalează adesea în nord-vestul Pacificului, în timp ce vremea devine mai caldă și mai uscată în sudul Statelor Unite și nordul Mexicului.

Schimbările climatice afectează impactul La Niña?

El Niño și La Niña au loc în paralel cu efectele încălzirii globale. Acest lucru poate duce la creșterea temperaturilor, așa cum s-a întâmplat în 2023, iar precipitațiile se vor ține lanț.

Din vara anului 2023, lumea a avut zece luni consecutive de temperaturi globale record. O mare parte din această căldură provine din oceane, ale căror ape se află și acum la temperaturi record. La Niña ar trebui să răcorească puțin lucrurile, dar emisiile de gaze cu efect de seră care provoacă încălzirea globală sunt, încă, în creștere.

Deci, în timp ce fluctuațiile dintre El Niño și La Niña pot provoca variații de temperatură pe termen scurt, tendința generală este cea către o lume care se încălzește.