„Urmare a comentariului prietenei Delia Catarama la postarea de ieri si a discutiei avute cu un alt prieten profesionist al taxelor, pentru a evita discutii inutile pe subiectul „taxarii inverse in B2G”, simt nevoia sa aduc cateva clarificari:

– Taxarea inversa se aplica doar atunci cand cumparatorul are cod de TVA;

– Institutiile publice nu au cod de TVA, deci strict tehnic nu se poate aplica taxare inversa, deci trebuia sa folosesc ghilimele la „taxare inversa in B2G”;

– Asa cum am spus in raspunsul la comentariul Deliei, mecanismul introdus de Italia in 2017 (au obtinut derogare pana in 2023, derogare prelungita pana in iunie 2026) s-a numit „split TVA”: institutiile publice nu mai platesc TVA la furnizor, ci direct la buget. Adica, efectul este acelasi cu cel al taxarii inverse. Nu stiu daca platile sunt efective sau daca se fac doar compensari (posibil da, pentru ca nu are rost ca institutiile sa primeasca banii pt TVA de la buget, doar pentru a ii da inapoi la buget).

Acelasi mecanism a fost introdus si de Polonia, ambele state reducandu-si masiv GAP-ul de TVA in ultimii ani

Sa mai spunem si ca Italia a avut pana la 1 iulie 2025 si un mecanism de taxare inversa aplicat la tranzactiile cu companii listate (care astfel nu mai plateau TVA la furnizori, furnizori presupusi a avea un grad de conformare sensibil inferior companiilor listate), mecanism pentru care nu au mai primit derogare de la Comisie.

Drept e sa repetam a spune ca taxarea inversa aplicata sectorial creeaza presiune pe furnizori, acestia trebuind sa finanteze input TVA pana primesc rambursarea, acesta fiind unul din motivele pentru care continui sa sustin taxarea inversa generalizata”, a scris, vineri, avocatul pe contul său de Facebook.