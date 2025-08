Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că procesul de restructurare din cadrul ministerului va fi finalizat în aproximativ două săptămâni, subliniind că acesta a fost inițiat de predecesorul său. El a precizat că a analizat în detaliu măsurile luate până în prezent și a decis să continue reforma, care presupune reducerea cu 35% a funcțiilor de conducere și cu aproximativ 20% a posturilor din organigramă.

Potrivit ministrului, scopul este de a eficientiza structura instituției și de a o aduce la un nivel comparabil cu celelalte ministere care gestionează proiecte strategice, inclusiv finanțări europene, inclusiv în ceea ce privește salarizarea.

„Avem ministerul care își reduce cu 35% pozițiile de conducere și aproximativ cu 20% pozițiile de posturi din organigramă. În două săptămâni finalizăm scest proces. A fost început de fostul ministru. Imediat după ce am preluat mandatul am stat și am analizat chirurgical fiecare dintre deciziile luate în această direcție. Am convenit că o să merg înainte cu acest proiect și automat vom avea un minister mai suplu, care îmi doresc foarte mult să-l aliniem ca și nivel salarial cu celelalte ministere din Guvernul României, care la rândul lor, gestionează finanțări europene sau de altă natură, atunci când vorbim despre proiecte strategice pentru țara noastră”, a declarat Bogdan Ivan.