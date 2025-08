David Popovici s-a întors duminică seară în România, după o prestație remarcabilă la Campionatul Mondial din Singapore, unde a cucerit două medalii de aur, la probele de 100 m și 200 m liber.

Performanța sa a fost cu atât mai impresionantă cu cât sportivul român a stabilit un nou record european și record al competiției în proba de 100 m liber, cu un timp de 46.51 secunde – al doilea cel mai rapid din istorie.

La revenirea în țară, Popovici a afirmat că experiența din Singapore a fost una revelatoare și a subliniat că se simte extrem de mândru nu doar pentru medalii, ci mai ales pentru faptul că, deși a fost aproape de a abandona concursul, a reușit să găsească în sine forța de a merge mai departe.

El a încurajat și alți sportivi să vorbească deschis despre astfel de momente dificile, chiar dacă subiectul este adesea considerat tabu.

„Suntem rupţi de oboseală. A fost o întreagă experienţă, un concurs pentru mine revelator, în care am reuşit să mă autodepăşesc foarte mult. Sunt foarte mândru de mine.

Mult mai mândru decât de medalii şi timpi sunt de faptul că deşi am vrut să renunţ şi am fost aproape de a renunţa am găsit cumva puterea în mine să continui şi să-mi demonstrez că pot şi că poate n-ar trebui să mă îndoiesc atât de mult de mine.

Cât mai mulţi sportivi ar trebui să vorbească de astfel de momente, deşi pare un tabu”, a declarat David Popovici, duminică seară.