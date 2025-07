David Popovici, campion mondial la 100 de metri liber! Românul a încheiat finala cu un timp de 46,51 secunde, la doar 11 sutimi de secundă de recordul mondial, stabilit la 46,40 de chinezul Pan Zhanle. Timpul lui David este astfel al doilea cel mai bun din istorie.

Înotătorul român a luat startul din culoarul 5. După prima jumătate a probei, se afla pe locul al treilea, însă, așa cum ne-a obișnuit, a accelerat în a doua parte a cursei și a reușit să termine cursa pe primul loc.

Pe poziția a doua s-a clasat americanul Jack Alexy, cu un timp de 46,92 secunde, în timp ce australianul Kyle Chalmers a ocupat locul al treilea, cu 47,17 secunde.

David Popovici a mai câștigat titlul mondial la proba de 100 de metri liber în anul 2022, la Budapesta.

În cadrul actualei ediții a Campionatelor Mondiale de la Singapore, Popovici câștigase deja medalia de aur la proba de 200 de metri liber, marți.

Astfel, el devine primul înotător din istorie care reușește de două ori dubla 100 m – 200 m liber la Campionatele Mondiale, repetând performanța de la Budapesta din 2022.

David Popovici wins the Men’s 100m Freestyle with a lightning fast time! #AQUASingapore25 #Swimming pic.twitter.com/j3LmxXdibQ

După cursă, David Popovici a declarat că este foarte bucuros să se afle la competiția de la Singapore și că, în opinia lui, victoria aparține celui care reușește să fie puțin mai bun decât restul. Acesta a explicat că și-a imaginat că înoată singur, concentrându-se pe ceea ce face cel mai bine.

Românul adăugat că și-a construit un zid mental în jurul său și că a reușit să-și îmbunătățească semnificativ tehnica de înot sub apă, atât la 100, cât și la 200 de metri, strategie care s-a dovedit eficientă.

Mi-am pus ziduri în jurul meu. E ceva ce mi-am îmbunătățit față de anul trecut, și la 200 de metri, și la 100 – înotul pe sub apă. Pentru mine a funcționat tactica asta. Mă bucur foarte mult”, a spus el.

Chiar dacă a obținut aceste victorii incredibile, recent, David Popovici a mărturisit că a fost pe punctul de a renunța la competiție.

Acesta a povestit că, cu doar trei zile înainte de începerea concursului, a trăit o experiență complet nouă pentru el: a fost cuprins de frică și a avut dorința de a se întoarce acasă. A spus că teama a fost atât de intensă încât a început să caute bilete de avion și i-a cerut tatălui său să anunțe că nu va mai putea concura.

Deși îi părea rău pentru toți cei care veniseră să-l susțină, a simțit că nu mai poate merge mai departe. Nu era vorba de teama de a pierde sau de a nu atinge așteptările altora, ci de frica profundă de a-și atinge propriul potențial.

„Cu 3 zile înainte să înceapă concursul, am pățit ceva ce nu am mai pățit niciodată. Și anume: să îmi fie frică, să îmi doresc să mă întorc acasă. M-a cuprins frica asta, am început să mă uit inclusiv după bilete de întoarcere. L-am rugat pe tatăl meu să-i anunțe pe toți că nu voi mai putea concura.

Îmi părea rău de toți. Și-au luat bilet, familie etc. Simțeam că nu pot să mai continui. Nu dintr-o frică de a pierde sau de a nu merge timpii pe care îi aștepta lumea să-i ating, ci dintr-o frică de a-mi atinge propriul potențial”, a spus înotătorul român după cursa de 200 de metri liber.