UPDATE

Încă o medalie pentru România. Denis-Laurean Popescu a câştigat, sâmbătă, medalia de bronz în proba de 50 m fluture din cadrul Campionatului European de înot pentru tineret (U23) de la Samorin.

Popescu a încheiat proba cu timpul 23.43. Aurul a fost câştigat de portughezul Diogo Ribeiro (23.01) şi argintul de ucraineanul Vladislav Bukhov (23.09).

Vlad-Ştefan Mihalache, care a concurat şi el în finala la 50 m fluture, a ocupat locul 7 (23.74).

Pentru Denis Popescu este a doua medalie la Samorin, după aurul de la 100 m fluture.

Tot sâmbătă, Rebecca Diaconescu a ocupat locul patru în seria rapidă în proba de 1.500 m liber feminin.

Știrea inițială

David Popovici a câştigat, sâmbătă, medalia de aur în proba de 100 m liber de la Campionatul European de înot pentru tineret (U23) de la Samorin. Timpul de 46.71 reuşit de român reprezintă un nou record european al probei.

Este al doilea timp din istorie, după recordul mondial al lui Pan Zhanle (46.40).

Pe poziţiile a doua şi a treia s-au clasat croaţii Jere Hribar (48.33) şi Toni Dragoja (48.67).

Celălalt român din finală, Patrick-Sebastian Dinu, s-a clasat pe locul 7, cu timpul 48.87.

Pentru David Popovici este a treia medalie de la Samorin, după aurul la 200 m liber şi bronzul la 50 m liber. Pentru România a obţinut o medalie şi Denis-Laurean Popescu: aur la 100 m fluture.

Multiplul campion la nataţie transmitea, vineri, pe Facebook, după ce a câştigat a doua medalie la Campionatul European U23, că aceste performanţe reprezintă rezultatul a „ani de muncă, sacrificii şi visuri”.

Iată și o serie de declarații oferite jurnaliștilor după proba de 50 de metri liber de vineri, la care David Popovici a luat medalia de bronz.

(întrebare – Cât de mulțumit ești că ai coborât sub 22 de secunde la 50 m liber?) Sunt foarte fericit, am făcut asta o singură dată, aproape că am reușit să bat cel mai bun record pe care îl am. Așa cum niciodată nu au contat locurile pe care mă clasez, sunt foarte mulțumit de proba asta. Pentru o sută cât mai bună, e clar că am nevoie de un 50 cât mai rapid.

E prima oară în foarte mulți ani când mă înscriu la 50 într-un concurs foarte important, așa că faptul că am mers pe cât de bine am mers și am luat și podium, îmi dă încredere că suta are foarte mult potențial.

(întrebare – O să faci ambele lungimi de 50 în același ritm ca la proba de 50?) Nu, nu ai cum. Dacă aș face asta, aș bate recordul mondial de la sută cu 2-3 secunde. Încă nu e posibil așa ceva. Pot să plec primul 50 pe cât mai apropiat de ăsta și, până la urmă, al doilea 50 e specialitatea mea.

Nu îmi place proba asta neapărat. Se termină totul prea rapid, nu sunt cel mai mare fan al 50-ului, dar nu aș zice neapărat că e un rău necesar, e o probă necesară pentru ce îmi doresc eu, 100 și 200.

Când înotam despre a înota 400, ne gândeam deja la un 400 foarte bun, unul care să concureze cu cei mai buni înotători din lume. La 50, nu ne gândim încă la asta, pentru că, pur si simplu, nu sunt neapărat construit pentru 50, dar 50-ul e un instrument pe care îl folosim pentru probele mele principale.