Radu Miruță a afirmat că bugetul a fost construit pe calcule care nu reflectau realitatea cunoscută la acel moment, fiind introduse sume fictive, fără acoperire.

”Calculul făcut pe tabele la conceperea bugetului nu a avut legătură cu o realitate care era atunci cunoscută. Am spus-o de la tribuna Parlamentului, de la votul bugetului. S-a tras de matematică fără să existe corespondenţă în realitate. S-au pus sume, din pix, inexistente”, a declarat el la Digi24.

Potrivit oficialului, în primele trei luni, problema nu a fost vizibilă deoarece s-au folosit fondurile deja disponibile, însă, pe măsură ce anul se apropie de final, resursele financiare se epuizează.

Miruță a adăugat că la Ministerul Economiei, potrivit calculelor actuale, în bugetul instituției nu există fonduri pentru plata salariilor din luna august, situație prezentă și în alte ministere. El a adăugat că a identificat bani nefolosiți din proiecte blocate, pe care îi va redirecționa pentru salarii și, dacă va fi posibil, și pentru alte necesități.

”La Ministerul Economiei, pe calculele existente, în luna august, pentru care se vor plăti salariile în luna septembrie, nu sunt bani în buget pentru salarii şi situaţia asta este şi la alte ministere. Asta nu înseamnă că oamenii vor rămâne fără salarii, că m-am uitat în buget şi am identificat sume pe care să le pun deoparte, în proiecte care să nu fie afectate, pentru că au fost alocaţi bani pentru nişte proiecte care acum au ajuns la DNA şi nu sunt în stare să consume banii respectivi, i-am pus în partea pentru a plăti salarii şi sper să fac şi altceva cu ei”, a explicat acesta.

Ministrul Economiei a menționat că angajații îi spun că astfel de probleme au mai existat în anii anteriori și îi solicită să identifice din nou soluții.

El a afirmat că diferența exagerată dintre venituri și cheltuieli a făcut imposibilă continuarea situației și a caracterizat strategia folosită drept o serie de minciuni susținute obsesiv, legate de interese electorale.

”S-a ajuns într-atât de mult cu exagerarea diferenţei între banii pe care îi aduni şi banii pe care îi consumi, încât nu mai poţi merge mai departe. (…) Eu cred că a fost o inconştienţă obsesiv susţinută crezând că cu o minciună mai trăieşti o lună, după o lună mai spui altă minciună şi acea lună era luna electorală. Trăiau în propria minciună”, a spus oficialul.

Radu Miruță a subliniat că „nu e un capăt de drum” și că există posibilitatea de a lua măsuri pentru „ceea ce urmează”. Totodată, a precizat că nici opoziția nu a venit cu o alternativă pentru rezolvarea problemelor țării.