Guvernul României lansează o ofensivă fără precedent împotriva companiilor inactive fiscal, vizând în special pe cele care adună datorii uriașe și blochează funcționarea corectă a pieței. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat date alarmante și a anunțat un plan legislativ menit să elimine toleranța față de firmele care nu își îndeplinesc obligațiile. Noile măsuri ar urma să impună termene clare pentru reactivare sau lichidare, astfel încât mediul economic să fie protejat de efectele negative ale acestui fenomen.

Alexandru Nazare a explicat că în prezent există sute de contribuabili inactivi care, împreună, datorează miliarde de lei către bugetul de stat.

„Avem 462 de contribuabili inactivi care datorează bugetului 3,5 miliarde de lei. Nu a existat o preocupare reală până acum asupra acestei probleme. Cu sau fără datorii, aceștia îngreunează fiscalitatea și creează blocaje. Nu mai poți să stai 15-20 de ani în inactivitate fără să te deranjeze nimeni”, a declarat Nazare.

Ministrul a subliniat că situația actuală este rezultatul unei lipse de acțiune în trecut. Companiile inactive au fost lăsate să funcționeze sau să existe în acte fără a fi deranjate, chiar și după ani întregi de neactivitate. În plus, acestea pot ascunde practici neloiale, cum ar fi evitarea controalelor sau transferul de datorii.

Guvernul intenționează să implementeze un registru special în care societățile inactive să fie obligate să își clarifice statutul.

„Nu putem să avem un regim atât de facil pentru înființarea companiilor și unul atât de complicat pentru desființarea lor”, a subliniat ministrul.

În noua schemă, firmele inactive vor fi obligate să declare reluarea activității sau să intre într-o procedură de dizolvare, lichidare sau radiere.

Această abordare ar urma să elimine perioadele lungi în care companiile rămân inactive, dar fără a fi închise oficial, blocând astfel resursele economiei.

Nazare a atras atenția asupra dimensiunii fenomenului, precizând că multe firme inactive au vechime mare.

„Inactivii care au o vechime de peste 3 ani au datorii de 1,5 miliarde și nimeni nu i-a deranjat cu o floare. Nu e normal, pentru toți contribuabilii corecți care își plătesc taxele la zi, să avem aproape un milion și jumătate de companii inactive. Regimul fiscal trebuie să fie la fel pentru toți”, a mai spus ministrul.

Aceste date indică o problemă structurală în administrarea fiscală, dar și în legislația privind funcționarea și închiderea firmelor. Lipsa unor proceduri rapide de radiere a permis acumularea de datorii greu de recuperat.

Ministrul a precizat că, începând de a doua zi, intenționează să inițieze consultări pe textul propus, menționând că există numeroase propuneri adăugate celor prezentate deja și că dorește să le discute cu reprezentanții mediului asociativ și ai business-ului din România, așteptând totodată sugestii pentru completare.

„Vrem ca începând de mâine să facem consultări pe acest text. Avem tot felul de propuneri care se adaugă celor de azi, vrem să le discutăm cu tot ceea ce înseamnă mediul asociativ, business în România, și așteptăm sugestii de completare”, a mai comunicat Nazare.

Această abordare ar putea permite identificarea unor soluții echilibrate, care să nu afecteze negativ firmele cu dificultăți temporare, dar să elimine din piață entitățile fără activitate reală.

Inactivitatea fiscală apare atunci când o companie, indiferent de forma juridică, este înregistrată de autorități ca nefuncțională din cauza nerespectării obligațiilor legale.

Printre cauze se numără neîndeplinirea obligațiilor declarative într-un trimestru, declararea de date false pentru evitarea controalelor, lipsa activității la adresa oficială, expirarea actului de sediu sau lipsa organelor de conducere.

Există și situații de inactivitate voluntară, declarată la Registrul Comerțului, dar majoritatea cazurilor sunt identificate de ANAF, care emite o decizie oficială transmisă contribuabilului.

Consecințele declarării ca inactiv fiscal sunt severe. Acestea includ înscrierea în cazierul fiscal al companiei și al reprezentanților legali, pierderea dreptului de deducere a cheltuielilor și a TVA-ului, precum și obligația de a plăti taxele fără a beneficia de facilități.

Impactul se extinde și asupra partenerilor de afaceri. Orice companie care cumpără produse sau servicii de la o firmă inactivă pierde dreptul de deducere a cheltuielilor și a TVA-ului aferent, ceea ce poate crea probleme financiare serioase.