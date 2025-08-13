Alexandru Nazare vrea teste de integritate și bodycam-uri pentru angajații ANAF

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat în cadrul unei conferințe de presă pe tema reformelor fiscale, că noul set de reglementări reprezintă „o componentă fiscală de echilibrare, de echitate și de încurajare a conformării fiscale”.

„Reglăm în primul rând relația dintre Ministerul de Finanțe și ANAF. Această relație a fost tensionată, iar rezultatul acestei tensiuni de-a lungul anilor s-a văzut în nivelul foarte slab de colectare”, a declarat el.

Oficialul a precizat că, potrivit modificărilor propuse, Agenția Națională de Administrare Fiscală va fi coordonată de Ministerul Finanțelor în ceea ce privește activitățile sale specifice, cu excepția acțiunilor de control, care vor continua să fie gestionate exclusiv de ANAF.

„Până acum această activitate era reglată doar dintr-un singur cuvânt — că ANAF este subordonat Ministerului de Finanțe — dar în spatele acestui cuvânt nu era absolut nimic. Nu exista niciun fel de coordonare și trebuie să avem responsabilități dacă vrem rezultate”, a spus ministrul.

Una dintre principalele noutăți prevăzute de proiect este introducerea testelor de integritate pentru angajații din cadrul ANAF, ai Autorității Vamale Române, precum și ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc.

„Propunem teste de integritate pentru angajații ANAF. Introducem bodycam-uri”, a declarat el. „Avem nevoie să instituim această măsură tocmai pentru a putea acționa atunci când avem persoane suspecte de activități frauduloase, mai ales în zona de control. Nu o face doar România, o face și Italia, o fac și alte țări, tocmai pentru a cultiva integritatea”, a afirmat Alexandru Nazare.

O altă prevedere importantă se referă la dotarea inspectorilor din cadrul ANAF, ai Autorității Vamale Române și ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc cu camere video portabile (bodycam-uri), care vor fi utilizate pe durata desfășurării controalelor.

„Avem nevoie de transparență în aceste controale. Practic, aceste lucruri nu erau legiferate; ele vor intra în pachetul 2 tocmai pentru a ne crea baza de a achiziționa aceste echipamente și a le pune în valoare”, a spus oficialul.

Ministrul a precizat că obiectivul principal al acestor schimbări este consolidarea disciplinei fiscale și stabilirea unui cadru bine definit de cooperare între instituțiile responsabile cu administrarea finanțelor publice.

Oficialul a afirmat, de asemenea, că eșalonarea simplificată, introdusă în pandemie și menținută permanent, a funcționat ca un „credit cu buletinul” și a permis unor companii să își mărească datoriile de la câteva sute de mii de lei la zeci de milioane.

„Schimbăm filozofia modului în care se fac eșalonările. Eșalonarea simplificată s-a adoptat în pandemie și a fost permanetizată. A fost un fel de credit cu buletinul. Avem companii care au plecat de la o datorie mică de sute de mii de lei și au ajuns la zeci de milioane”, a afirmat acesta.

Alexandru Nazare a mai spus că „la eșalonarea simplificată mai avem 3 miliarde de recuperat”

Ministrul Finanțelor a precizat că firmele vor fi obligate să ofere garanții pentru recuperarea banilor și că termenele, inclusiv cele pentru restructurare, vor fi reduse.

„Aceste companii vor trebui să prezinte garanții că vom recupera banii. De asemenea, teremenele pe care le aveau până acum, incusiv la restructurare, se reduc”, a declarat el.

Alexandru Nazare a afirmat că în cadrul ANAF nu există suficiente dovezi privind monitorizarea transferurilor artificiale de profit realizate de multinaționale și că lipsește o evidență clară a sumelor direcționate către entități afiliate.

„Nu am găsit foarte multe urme în ANAF în privința supravegherii transferurilor de profituri artificiale ale multinaționalelor. Nu am găsit nici măcar o evidență clară a sumelor transferate către afiliați”, a spus acesta. „Începem un exercițiu care în paralel va însemna o întărire a direcției de transferuri de prețuri din ANAF”, a adăugat oficialul.

Ministrul Finanțelor a precizat că analiza a pornit de la date concrete din evidențele ANAF, care arată cheltuielile multinaționalelor în relația cu entitățile afiliate — precum management fee-uri, costuri de administrare, proprietate intelectuală, dobânzi intra-grup și servicii de consultanță. El a subliniat că autoritățile vor urmări cu prioritate aceste categorii de cheltuieli, considerate tradiționale pentru transferul profiturilor.