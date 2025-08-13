Oficialul a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a prezentat măsurile cuprinse în „Pachetul 2” de reformă fiscală, menit să influențeze direct companiile și activitatea ANAF.

Nazare a precizat că România trece prin „una dintre cele mai complicate perioade pe care noi, economic, le-am trăit până acum, de după Revoluţie”. În acest context, autoritățile urmăresc implementarea unor schimbări care să reducă dezechilibrele create de creșterea importurilor din afara spațiului comunitar.

Taxa pe colete va fi aplicată pachetelor provenite din afara Uniunii Europene, conform declarațiilor făcute de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„O a doua măsură se referă la o taxă pe fluxuri extracomunitare de colete”, spune Nazare.

Datele prezentate de Ministerul Finanțelor arată o evoluție fără precedent a livrărilor extracomunitare. „La nivel european, fluxurile extracomunitare de colete, sub 150 de euro, au crescut de la 1 miliard la 4 miliarde în ultimii 4 ani.

În România, aceste fluxuri au crescut de la 3-4.000 de colete pe zi la 225.000 de colete pe zi astăzi”, a declarat ministrul.

Creșterea exponențială a comerțului online din afara UE afectează direct antreprenorii români. Potrivit datelor oficiale, aproape 40.000 de afaceri locale care vând online resimt efectele negative ale acestei situații. Printre acestea se numără pierderi de vânzări, concurență neloială și presiune suplimentară asupra logisticii interne.

Oficialii atrag atenția că această creștere aduce cu sine multiple efecte nedorite. Sunt menționate probleme de mediu, din cauza transportului masiv de colete, dar și dificultăți logistice, în special în marile hub-uri de curierat.

În plus, există riscuri ridicate privind contrafacerile și o capacitate redusă a autorităților de a verifica pachetele.

„Sunt multiple efecte negative ale acestei invazii de produse din zona extracomunitară. Sunt efecte de mediu, efecte logistice de a muta atâtea colete la o creștere atât de mare, riscuri în privința contrafaceri și a verificării acestor colete, posibilitățile de a le verifica sunt mult mai mici și resursele statului în această privință sunt mici”, a subliniat Alexandru Nazare.

Această realitate face dificilă prevenirea intrării pe piață a produselor neconforme sau ilegale.

Măsura anunțată prevede o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet cu valoare de până la 150 de euro provenit din afara Uniunii Europene.

„Propunem o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet de 150 de euro. Această taxă va fi instituită printr-o conlucrare cu toate companiile de curierat care preiau aceste colete, astfel încât să prindem și coletele care vin direct din zone extracomunitare în România și prin alte hub-uri în România”, a explicat ministrul.

Autoritățile transmit că cei care vor să își stabilească hub-uri logistice pe teritoriul României și să distribuie pachetele de aici nu vor fi obligați să plătească taxa.

„Odată instituită această taxă, cei care vor să își stabilească hub-uri logistice în România și vor să distribuie din România nu vor plăti acești bani. Îi invităm dacă vor să facă business în România să își stabilească hub-uri în România”, a adăugat Nazare.

Ministerul Finanțelor subliniază că implementarea acestei taxe are scopul de a sprijini economia locală și de a oferi condiții mai echitabile pentru companiile românești.

Totodată, se dorește o mai bună gestionare a volumului mare de colete și o reducere a impactului negativ asupra mediului și infrastructurii logistice.

Noua reglementare este parte dintr-un set mai amplu de măsuri fiscale, aflat încă în proces de consultare și adaptare în funcție de feedbackul primit din mediul economic și de la autoritățile de profil.