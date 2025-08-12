Alexandru Nazare a anunțat marți că ANAF a primit ordin să investigheze companii de importanță economică majoră, suspectate că tergiversează plata taxelor.

Oficialul precizează că în această categorie intră firme care, de ani de zile, au apelat la eșalonări repetate, restructurări financiare, înlesniri și amânări la plată.

Pe lângă acestea, există și situații în care deciziile instanțelor au suspendat executările silite, fapt considerat problematic de către ministru.

El subliniază că asemenea practici afectează în mod direct colectarea veniturilor la bugetul de stat și ridică semne serioase de întrebare asupra integrității nu doar a companiilor, ci și a funcționarilor care au supervizat aceste procese.

Potrivit lui Nazare, unele dintre aceste cazuri au fost deja marcate de suspiciuni de fraudă, raportate de Curtea de Conturi.

„De la eşalonări repetate şi tergiversarea plăţii taxelor la semne serioase de întrebare privind integritatea unor jucători din economie, dar şi a funcţionarilor cu atribuţii de control asupra acestora! Am cerut ANAF să demareze controale de integritate în cazul unor jucători de dimensiune economică semnificativă, asupra cărora persistă situaţii de tergiversare a plăţii obligaţiilor fiscale, cu suspiciuni de fraudă semnalate inclusiv de Curtea de Conturi”, a anunţat, marţi, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

Ministrul a oferit exemplul unui producător de țigări din România, care are obligații fiscale ce depășesc 600 de milioane de lei. Din această sumă, peste 300 de milioane provin doar din neplata accizelor, la care se adaugă dobânzi și penalități consistente.

Potrivit declarațiilor sale, compania respectivă a beneficiat de decizii succesive de eșalonare, restructurare și amânare la plată, unele datând de foarte mulți ani.

În plus, au existat suspendări ale executărilor silite și contestări în instanță, toate în condiții considerate „cel puțin discutabile” de către ministru. Situația a culminat cu intrarea firmei în concordat preventiv, ceea ce blochează ANAF să aplice măsuri de executare silită.

„Decizii succesive de eşalonări, restructurări, înlesniri şi amânări la plată, ce datează de mulţi ani, plus suspendări şi contestări obţinute în instanţe, în condiţii cel puţin discutabile. În unele dintre cazuri, situaţii ce culminează cu intrarea în concordat preventiv a companiei în cauză, blocând posibilitatea ANAF de a executa silit”, a mai spus ministrul.

„În aceste condiţii şi având în vedere acest tip de istoric, întrebarea principală este: cine a oferit, în tot acest timp, protecţie la cel mai înalt nivel, acestor jucători?”, a ridicat o întrebare directă și incomodă, Nazare.

Această declarație sugerează că problema nu se rezumă doar la managementul fiscal al companiilor, ci și la posibile conexiuni sau sprijin din partea unor persoane influente. Ministrul insistă că asemenea situații trebuie clarificate pentru a restabili încrederea publicului în corectitudinea instituțiilor statului.

„Aşa cum am agreat cu noua conducere ANAF, o direcţie principală de acţiune în perioada următoare, pentru îmbunătăţirea colectării şi restabilirea încrederii în instituţie este să punem stop firmelor care trag de timp cu plata taxelor şi cer la nesfârşit eşalonări, fără intenţia reală de a plăti”, a transmis ministrul Finanţelor.

Conform înțelegerii cu noua conducere a ANAF, una dintre direcțiile majore de acțiune va fi stoparea companiilor care prelungesc nejustificat plata taxelor.

Nazare afirmă că nu vor mai fi tolerate solicitările repetate de eșalonare venite din partea firmelor care nu au intenția reală de a-și achita datoriile.

El subliniază că eșalonarea ar trebui să rămână o măsură de sprijin pentru contribuabilii corecți, nu un pretext pentru a evita plata.

Aceeași regulă trebuie să se aplice tuturor categoriilor de contribuabili, fie că vorbim despre giganți ai economiei, companii medii sau întreprinderi mici și mijlocii.

„Eşalonarea trebuie să fie un sprijin pentru cei de bună credinţă, nu o scuză pentru abuzuri, iar obligaţia de a-ţi achita datoriile fiscale este trebuie să fie aceeaşi pentru toate categoriile de contribuabilii — fie că vorbim de marile companii, jucătorii de dimensiune medie sau segmentul IMM”, a mai declarat Nazare.

Ministrul Finanțelor consideră că echitatea în colectare și tratamentul egal al contribuabililor sunt principii fundamentale.

„Echitatea în colectare şi în tratamentul aplicat, precum şi toleranţa zero pentru abuzuri nu sunt opţionale – de aceea, divizia de integritate a ANAF va avea un rol esenţial în perioada următoare pentru a identifica, expune şi opri aceste practici”, a transmis el.

Astfel, noua strategie prevede verificări amănunțite, transparență sporită și măsuri ferme pentru a elimina abuzurile din sistem. Oficialul promite că nu va exista nicio excepție de la aplicarea legii și că acțiunile vor viza inclusiv cazurile cu influență politică sau economică majoră.