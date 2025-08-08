Autoritățile fiscale centrale și locale ar putea fi obligate să publice, pe site-urile proprii, nu doar listele debitorilor persoane juridice și fizice cu obligații fiscale restante și cuantumul acestora, ci și listele contribuabililor care și-au declarat și plătit la termen obligațiile, fără restanțe.

Măsura este prevăzută într-un proiect de lege publicat pe site-ul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

„Se modifică prevederile privind publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante – se extinde obligaţia organelor fiscale de a publica pe site-ul propriu atât listele debitorilor persoane juridice, cât şi pe cele ale persoanelor fizice, care au obligaţii fiscale restante şi cuantumul acestora, promovând transparenţa fiscal”, se arată în expunerea de motive a proiectului de Lege privind adoptarea unor măsuri pentru creşterea capacităţii financiare a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Documentul clarifică și modalitatea de publicare a acestor informații. Pentru creanțele fiscale administrate de organele fiscale locale, publicarea se va face prin dispoziție a autorității executive și în Monitorul Oficial Local. În cazul organelor fiscale centrale, listele vor fi publicate conform ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, iar la nivel local, prin hotărâre a consiliului local.

Proiectul prevede introducerea unui nou alineat la articolul 162 din Codul de procedură fiscală, care reglementează publicarea informațiilor fiscale ale organelor fiscale locale în Monitorul Oficial Local.

„Introducerea unui nou alineat la art. 162 din Codul de procedură fiscală pentru publicarea informaţiilor fiscale ale organelor fiscale locale în Monitorul Oficial Local contribuie la creşterea transparenţei şi la informarea publicului despre situaţia fiscală a debitorilor. La dispoziţiile privind publicarea listelor contribuabililor care nu au obligaţii restante se introduce obligativitatea ca atât contribuabilii persoane fizice, cât şi cele juridice, care au declarat şi au plătit la termen obligaţiile fiscale, fără restanţe, să fie incluşi pe lista publicată pe site-urile oficiale ale organelor fiscale centrale şi locale”, precizează sursa citată.

În listele publicate, persoanele fizice ar urma să apară cu numele, domiciliul fiscal și numărul rolului fiscal, în scopul „creşterii vizibilității contribuabililor care îşi respectă obligaţiile fiscale”. Potrivit proiectului, această recunoaștere publică ar putea stimula și alte persoane și entități să își achite obligațiile la timp.

„În esenţă, aceste modificări urmăresc creşterea transparenţei fiscale şi încurajarea comportamentului responsabil în achitarea obligaţiilor fiscale, prin publicarea regulată şi clară a listelor contribuabililor fără restanţe. În ansamblu, urmăresc sporirea transparenţei fiscale, facilitarea controlului social asupra respectării obligaţiilor fiscale şi îmbunătăţirea gestionării informaţiilor fiscale publice, atât pentru contribuabili, cât şi pentru publicul larg”, se menționează în expunerea de motive.

Proiectul mai include și modificări legate de secretul fiscal. Informațiile privind datele de identificare ale contribuabililor, natura și cuantumul obligațiilor fiscale, precum și alte detalii legate de venituri, bunuri, plăți, conturi sau transferuri de numerar nu vor mai fi incluse în lista elementelor protejate.

„Lista de elemente considerate secret fiscal devine mai restrictivă, concentrându-se doar pe plăţi, conturi, rulaje, transferuri de numerar, solduri, încasări, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net şi orice informaţii din declaraţii sau documente. Scopul acestei modificări este să restrângă categoria informaţiilor protejate ca secret fiscal, pentru a permite o mai mare transparenţă sau acces la anumite date pentru scopuri de control, verificare sau alte intervenţii ale autorităţilor fiscale. Prin eliminarea anumitor categorii de informaţii, legea devine mai explicită în ceea ce priveşte datele ce pot fi divulgate sau utilizate în scopuri fiscale”, se arată în document.

Dacă va fi adoptată, legea va introduce un mecanism unitar de publicare a informațiilor fiscale, atât pentru datornici, cât și pentru contribuabilii disciplinați, aplicabil la nivel național și local, cu scopul declarat de a spori transparența și de a încuraja plata la timp a taxelor și impozitelor.