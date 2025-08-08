Autoritățile din Constanța au stabilit cadrul fiscal pentru anul 2025 în ceea ce privește taxa de dezvoltare și promovare a turismului, o măsură menită să sprijine investițiile locale și promovarea stațiunii Mamaia și a Satului de Vacanță.

Serviciul Public de Impozite și Taxe (SPIT) atrage atenția asupra obligațiilor pe care le au atât operatorii economici, cât și persoanele fizice sau juridice care desfășoară activități ori dețin proprietăți în zonele turistice ale municipiului.

Taxa este stabilită în două moduri, în funcție de specificul activității:

Această formă se aplică în funcție de zona în care se află imobilul și de scopul pentru care este folosit spațiul. Sunt vizați:

Operatorii economici (PFA, II, IF, societăți comerciale) care activează în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță;

Persoanele fizice sau juridice care dețin locuințe în aceste zone.

Această taxă trebuie achitată integral până la 1 iulie, dată până la care este obligatorie și depunerea declarației de impunere anuală.

Pentru contribuabilii care își încep activitatea sau dobândesc proprietăți după acest termen, există o perioadă de 30 de zile pentru declarare și plată, calculată de la data înființării sau dobândirii spațiului.

2. Taxă procentuală aplicată serviciilor de cazare

Se percepe 1% din valoarea totală a cazării, fără TVA, pentru fiecare turist care se cazează într-o unitate din municipiul Constanța, inclusiv în Mamaia.

Această sumă este colectată direct de la turist, iar responsabilitatea calculării, reținerii și virării către bugetul local revine unităților de cazare (hoteluri, pensiuni, etc.), indiferent de forma de proprietate.

Declarațiile lunare pentru această taxă trebuie depuse până cel târziu în data de 10 a lunii curente, pentru luna anterioară.

Nerespectarea termenelor atrage după sine penalități de 1% pe lună sau fracțiune de lună de întârziere, până la plata integrală a sumei datorate.

De asemenea, sunt considerate contravenții și se sancționează cu amenzi cuprinse între:

400 lei și 900 lei pentru persoane fizice și entități neînregistrate ca persoane juridice (PFA, II, IF);

1.400 lei și 2.500 lei pentru persoanele juridice.

Printre faptele sancționabile se numără:

depunerea cu întârziere a declarațiilor;

completarea eronată a acestora;

lipsa notificării modificărilor care implică recalcularea taxei.

Pentru a ușura procesul, SPIT Constanța oferă mai multe metode de transmitere a declarațiilor:

Online , prin platforma oficială www.spit-ct.ro;

Prin e-mail către agențiile fiscale corespunzătoare;

Prin poștă cu confirmare de primire ;

Fizic, la ghișeele agențiilor, pe baza unei programări.

Formularele necesare pot fi descărcate de pe site-ul instituției, în secțiunea dedicată „Taxa de dezvoltare și promovare a turismului”.