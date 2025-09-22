Luni seară, la Adunarea Generală a ONU, Macron a anunțat recunoașterea oficială a statului Palestina, subliniind angajamentul Franței în Orientul Apropiat.

„Fidel angajamentului istoric al ţării mele în Orientul Apropiat (…) Franţa recunoaşte astăzi statul Palestina.”

El a precizat că Franța rămâne un aliat de încredere al Israelului, iar această decizie nu afectează sprijinul pentru securitatea sa, fiind totodată un mesaj împotriva Hamas și extremismului.

„Franţa nu a dezamăgit niciodată Israelul atunci când securitatea acestuia a fost în joc. Recunoaşterea acestui stat palestinian este o înfrângere pentru Hamas, la fel ca şi pentru antisemiti (şi antisionisti).”

Macron a explicat că recunoașterea Palestinei urmărește crearea premiselor pentru negocieri reale și constructive.

„Această recunoaştere deschide calea către negocieri utile (…) Ea poartă ambiţia de a rupe cercul vicios al violenţei.”

El a cerut Israelului să nu întreprindă acțiuni care să blocheze procesul diplomatic și a subliniat importanța eliberării ostaticilor.

„Fac apel la Israel să nu mai facă nimic care să împiedice negocierile.”

Macron a anunțat că deschiderea unei ambasade în Palestina va depinde de eliberarea ostaticilor israelieni și va marca pași concreți spre un stat suveran și demilitarizat.

„În acest context, voi putea înfiinţa o ambasadă în Palestina imediat ce cei 48 de ostatici (israelieni) vor fi eliberaţi.”

El a accentuat necesitatea recunoașterii unui stat palestinian prieten și oprirea terorismului.

„A sosit momentul să recunoaştem un stat palestinian prieten şi vecin şi să alungăm de pe aceste pământuri faţa urâtă a terorismului.”

Președintele a subliniat urgența de a elibera ostaticii și de a opri masacrele pentru ca pacea să devină posibilă.

„Suntem aici pentru că a sosit momentul. A sosit momentul să eliberăm cei 48 de ostatici, să oprim masacrele din Gaza. A sosit timpul păcii, pentru că suntem la un pas de a nu mai putea profita de ea.”

El a amintit de promisiunea unui stat arab și dificultățile istorice în atingerea păcii, inclusiv atacul terorist din 7 octombrie 2023.

„Promisiunea unui stat arab rămâne, până în prezent, neîndeplinită. De atunci, a fost un drum lung, presărat cu speranţă şi disperare. Iar noi am mers alături de ei, fiecare dintre noi cu propria istorie şi sensibilitate. Avem responsabilitatea colectivă de a nu fi reuşit să aducem o pace justă şi durabilă. Aceasta este realitatea care ni s-a impus pe 7 octombrie 2023.”

Acesta a exprimat solidaritatea Franței față de victimele israeliene și palestiniene și a cerut protejarea vieților civile.

„Condamnăm acest atac (…) ne exprimăm compasiunea faţă de israelieni şi cerem eliberarea ostaticilor. Noi, francezii, cunoaştem durerea terorismului, purtăm în inimă mărturia de solidaritate a zeci de lideri străini, printre care prim-ministrul israelian şi preşedintele Autorităţii Palestiniene.”

Macron a atras atenția asupra distrugerilor și pierderilor de vieți și a cerut oprirea imediată a ostilităților.

„Nimic nu mai justifică războiul din Gaza. Trebuie salvate toate vieţile. De la 7 octombrie, negarea vieţii celuilalt prevalează. (Însă) o viaţă valorează cât o viaţă.”

În final, el a pledat pentru recunoașterea umanității fiecărei părți și găsirea unei soluții pentru pace.