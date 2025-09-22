Au existat și episoade mai puțin plăcute în parcursul profesional al lui Florin Busuioc. În anii emisiunii „Bingo”, cunoscutul prezentator a ajuns să fie jignit și chiar ocărât pe stradă de oameni dezamăgiți că nu reușiseră să pună mâna pe premiile la care visau.

Florin Busuioc a spus că nu a avut niciodată o zi proastă din cauza spectatorilor. Totuși, acesta a explicat că, deși telespectatorii pot fi uneori răutăcioși, acest lucru se întâmplă foarte rar, iar în general ei sunt mai degrabă hâtri și glumeți.

Din acest motiv, nu putea să se supere pe ei și nici să considere că ziua i-a fost stricată, pentru că înțelegea că totul era o glumă și intra și el în joc, astfel încât situația se rezolva firesc.

Totuși, a povestit că pe vremea când prezenta emisiunea „Bingo”, a trecut prin momente mai dificile, fiind chiar înjurat pe stradă de oameni nemulțumiți că nu câștigaseră premiile extrase.

„N-am niciodată o zi proastă față de spectator. Telespectatorii pot fi câteodată si răutăcioși poate, dar foarte rar mi se întâmplă să fie răutăcioși. În general sunt hâtri. Cum să zic… glumeți, și atunci nu poți să te superi pe ei și nu poți să ai o zi proastă în ziua aceea. Pentru că înțelegi că e o glumă și, ca să zic așa, intri în gluma respectivă și… Totul e în regulă. Nu cred că am avut vreodată o zi proastă legată de telespectatori, legat de vreme. Acum… am mai avut eu când făceam Bingo… am mai avut niște probleme pentru că lumea chiar mă înjura pe stradă pentru că nu le-am dat premiu. Că nu le-am extras lor premiul ăla. Frică nu mi-a fost niciodată, dar mă deranjau chestiile astea, pentru că nu țin de rațiune. Sunt iraționale aceste pretenții ciudate, bizare, pe care nu pot să le explic”, a declarat Florin Busuioc.

La șase ani de la momentul dramatic care i-a marcat existența, Florin Busuioc a povestit despre clipele dinaintea infarctului trăit pe scenă, aducând în fața publicului amănunte cutremurătoare legate de acea perioadă.

Prezentatorul meteo de la ProTV a subliniat cât de periculos este să treci cu vederea anumite simptome și a insistat asupra necesității controalelor medicale regulate.

În toamna anului 2018, lumea artistică a fost cutremurată de un eveniment neașteptat: Florin Busuioc s-a prăbușit pe scena Teatrului Național din Craiova, în urma unui infarct, și a fost readus la viață după aproape zece minute de resuscitare, datorită intervenției colegului său, Bogdan Talașman. Puțini știau însă ce se petrecuse, de fapt, înainte ca prezentatorul să ajungă într-o asemenea situație critică.