Corina Caragea a dezvăluit câteva secrete de pe platourile de filmare ale PRO TV, printre ele se numără și activitățile recreative ale lui Florin Busuioc. Se pare că, înainte să intre pe post, prezentatorul meteo nu studiază prognoza meteo, ci se joacă jocuri video.

Într-un moment de neatenție la cei din jurul său, Corina Caragea l-a fotografiat pe ascuns și l-a postat pe Instagram ca să vadă toți ce face el în timpul liber.

„Busu jucătorul”, l-a poreclit colega sa de la PRO TV, Corina Caragea.

De altfel, prezentatorul meteo preferă să meargă spre platourile de filmare cu transportul în comun, ci nu cu o mașină luxoasă, chiar dacă este vedetă.

Chiar dacă se joacă jocuri video în timpul liber și folosește mijloacele de transport în comun în loc să meargă pe jos sau cu bicicleta, Florin Busuioc a slăbit 24 de kilograme în această primăvară.

Prezentatorul TV a avut probleme de sănătate în trecut, apoi s-a îngrășat câteva kilogramele. Totuși, cu ajutorul unei diete, a reușit să slăbească. Ajunsese să cântărească 110 kilograme, însă dieta l-a dus la 86 de kilograme.

Deși mai trebuie să dea jos încă 6 kilograme, deja simte diferențele de greutate. A reușit să slăbească datorită unui medic nutriționist. Prezentatorul meteo își dorește să ajungă la 80 de kilograme. Acum, nu mai este un pofticios. Înainte, mergea la frigider sau la dulapul cu dulciuri la ora 2 dimineața pentru o gustare.

„Am schimbat și garderoba, mă închei la șireturi fără probleme, urc scările și nu mai gâfâi, nu mai am apnee în somn, nu mai am extrasistole, nu mai am nicio problemă. Totul e bine! De la 110 kilograme am ajuns la 86! Vreau să ajung la 80 de kilograme!

Am fost pofticios dar nu mai sunt! Mi-a trecut și asta, sincer! Nu mai am pofte! Pe vremuri aveam, voiam neapărat, la ora 2 noaptea eu eram la frigider să iau ceva de acolo sau la dulapul cu dulciuri, luam și băgam în mine, dar nu mai am problema asta, chiar nu o mai am!”, a zis el.