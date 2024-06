Florin Busuioc este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori din România. În ultimul an, mulți au observat că acesta a slăbit vizibil, reușind să piardă 24 de kilograme. Cunoscut de publicul larg sub numele de „Busu”, el este o prezență constantă pe micile ecrane și este apreciat atât pe vreme bună, cât și pe vreme rea.

Busu are o carieră îndelungată în televiziune, fiind cel mai apreciat prezentator al rubricii meteo. Deși meseria sa de bază este aceea de actor, nu de meteorolog, carisma și profesionalismul său l-au făcut inegalabil în ochii telespectatorilor.

Totuși, viața sa nu a fost lipsită de momente dificile. În urmă cu ceva timp, Florin Busuioc a suferit un infarct, care i-a pus serios în pericol viața. Starea sa de sănătate a fost critică, dar, cu ajutorul medicilor și prin voința sa puternică, a reușit să depășească acest obstacol major.

Deși a trecut mult timp de la acel incident, oamenii continuă să-l întrebe dacă mai are simptome neplăcute sau dacă resimte vreo consecință a acelui eveniment traumatic.

Această experiență i-a schimbat perspectivele asupra vieții și l-a determinat să adopte un stil de viață mai sănătos. Transformarea sa fizică, vizibilă prin pierderea kilogramelor în plus, este o dovadă a angajamentului său de a-și îmbunătăți sănătatea și de a trăi o viață mai echilibrată. Florin Busuioc rămâne astfel nu doar un exemplu de profesionalism în televiziune, ci și de determinare personală în fața provocărilor vieții.

„Busu” a povestit că atunci când iese pe stradă în general oamenii îl întreabă de sănătate. El spune că este refăcut și nu mai are probleme. Sunt și necunoscuți care îl întreabă cum va fi vremea zilele următoare, atunci când îl văd în plimbările sale zilnice.

„Cea mai frecventă întrebare care mi se pune în ultimii ani este dacă sunt bine, pentru că eu am avut o problemă de sănătate, un infarct, și am scăpat ca prin urechile acului. Toată lumea mă întreabă dacă sunt bine și dacă sunt sănătos. Le răspund tuturor că da, acum sunt bine, nu mai am niciun fel de problemă.

O altă întrebare care mi se pune este „Cum e vremea mâine?” și le răspund în funcție de ce știu eu că va fi mâine, le mai răspund și năstrușnic câteodată, uneori pe bune, dar în general asta este o altă întrebare care mi se pune foarte frecvent”, a dezvăluit vedeta ProTV, în cadrul unui videoclip realizat pe rețelele de socializare.