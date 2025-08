România se îndreaptă cu pași repezi către un punct critic în ceea ce privește stabilitatea socială. O analiză recentă, publicată de economistul Cristian Socol pe platforma Facebook, atrage atenția asupra unui cumul de factori care pot conduce la o explozie a tensiunilor sociale în lunile următoare.

În centrul avertismentului se află o realitate dură: rezervele financiare ale gospodăriilor românești sunt pe cale să se epuizeze, iar capacitatea de a suporta noi valuri de austeritate este mult diminuată față de anii anteriori.

Socol susține, pe baza unor indicatori de avertizare timpurie, că societatea românească nu mai este dispusă să accepte măsuri de sacrificiu în tăcere, așa cum s-a întâmplat în crizele anterioare.

Dacă în trecut dominau resemnarea și umorul amar, astăzi semnele de frustrare latentă, oboseală psihosocială și lipsă de încredere în instituții sunt tot mai vizibile.

În opinia economistului, consolidarea fiscal-bugetară actuală este aplicată dezechilibrat – cu accent pe împovărarea clasei de mijloc și a celor vulnerabili – fapt ce nu face decât să adâncească inegalitățile și să sporească riscul de proteste.

Societatea este, în cuvintele sale, „ruptă în trei” și lipsită de punți reale de dialog. În lipsa unor măsuri de protecție echitabile, această divizare riscă să se transforme într-o criză deschisă.

Cristian Socol argumentează că miturile conform cărora „românii înghit orice” și „strâng cureaua fără să crâcnească” sunt periculoase și profund eronate în contextul actual. El face apel la indicatori precum indicele stresului social (adaptat din scala Holmes & Rahe), date despre progresul social și alți parametri psihosociali pentru a demonstra că toleranța colectivă atinge limite periculoase.

Mesajul central al analizei este clar: „curba de sacrificiu” nu mai poate fi extinsă la nesfârșit fără a rupe contractul social. Guvernarea, dacă își dorește stabilitate și progres, trebuie să renunțe la abordările punitive și să adopte rapid politici economice care să protejeze coeziunea socială.

”De ce și când vor exploda tensiunile sociale în România? O analiză bazată pe indicatori de avertizare timpurie

După o perioadă de două-trei trimestre, rezervele economisite la nivelul majorității gospodăriilor românești se vor fi epuizat. Sub povara apăsătoare a inflației, șomajului și deteriorării consistente a puterii de cumpărare pentru marea masă a populației, România va experimenta tensiuni sociale majore.

Consolidarea fiscal-bugetară propusă, cu așezarea poverii aproape exclusiv pe umerii populației vulnerabile și a clasei de mijloc din România va mări inegalitățile, va conduce la tensiuni sociale și la instabilitate economică, socială și politică. Acest proces se va suprapune deja unei societăți stresate din punct de vedere social, unei societăți rupte în trei părți, fără punți de comunicare și dialog.

Pe baza indicatorilor de avertizare timpurie analizați, consider că ipoteza conform căreia românii vor accepta – din nou, printr-o resemnare colectivă tăcută – ”curbele de sacrificiu” nu are fundament. Cifrele analizate arată că populația are o predispoziție mai redusă la ”a strânge cureaua” față de alte perioade de austeritate.

Da, există cărți, studii, articole interesante pe tema toleranței mai ridicate a românilor în fața austerității, comparativ cu alte popoare, chiar și din Europa Centrală și de Est. Sunt invocate cauze istorice și culturale, de la experiența traumatizantă a perioadei comuniste (austeritatea anilor ”80 cu raționalizarea drastică a alimentelor, energiei și bunurilor de consum de bază, frigul din case, penurie alimentară și opririle frecvente de curent).

Da, sunt studii interesante de psihologie socială care arată că generațiile mai în vârstă din România tind spre resemnare și răbdare în fața greutăților, comparativ cu generațiile tinere sau cu populațiile din țări fără un trecut aspru.

Dar, așa cum voi argumenta mai jos, există semne evidente de oboseală și exasperare latentă, semne ale acumulării unei frustrări profunde în societate, care erodează coeziunea socială și încrederea cetățenilor. Toleranța socială va fi mai mică, iar protestele majore se vor vedea încă din iarna acestui an.

Datele arată că ipotezele folosite în perioadele 2009-2011 și cea prezentă – acelea că ”românii înghit orice măsură de austeritate, fiind obișnuiți cu strânsul curelei” și că ”românii au așteptări scăzute, trec cu umor și resemnare peste crize” sunt structural eronate și timpul va arăta acest lucru.

Am prezentat o estimare privind dinamica indicelui de stres social (bazată pe scara Holmes & Rahe adaptată la nivelul unei colectivități precum cea a României), cu analiza indicelui de progres social și cu alți indicatori relevanți de avertizare timpurie..

„Strângem cureaua” și „Trecem noi și peste asta” nu vor mai funcționa în România. „Curba de sacrificiu” nu va mai putea fi întinsă fără să se rupă contractul social. Reziliența românilor nu poate fi infinită, iar o guvernare care dorește o consolidare inteligentă și justă, echitabilă, ar trebui să implementeze rapid măsuri care să reducă vulnerabilitatea și stresul social.”