Profesorul universitar Cristian Socol aduce în prim-plan o analiză clară și dură asupra recentului pachet fiscal-bugetar propus pentru România.

Din perspectiva sa, acest set de măsuri este construit greșit din punct de vedere macroeconomic, promovează inechități sociale și fiscale, iar la bază stă o ideologie libertariană radicală, care ar putea produce efecte negative pe termen lung pentru țară.

Potrivit expertului, pachetul fiscal-bugetar, așa cum este conceput acum, riscă să contracte puternic economia românească și să adâncească decalajele sociale deja existente.

În loc să continue procesul de convergență economică început în ultimele două decenii, România ar putea recunoaște o întoarcere în timp, cu o creștere a sărăciei și o deteriorare semnificativă a condițiilor de viață, apropiindu-se de poziții comparabile cu cele ale Bulgariei în Uniunea Europeană.

Un punct esențial al criticii este legat de ideea că statul român ar fi pe cale să fie transformat într-un „stat minimal”, unde accesul la servicii publice de bază precum educația sau sănătatea va depinde de posibilitățile financiare ale fiecăruia.

Privatizarea extinsă a sectorului public, alături de o reducere masivă a rolului agențiilor de reglementare, ar urma să genereze o societate profund divizată, cu o clasă de mijloc și categoriile vulnerabile lăsate fără protecție reală. Această ruptură socială va avea și efecte politice, amplificând nemulțumirile și susținerea pentru opoziție.

Pachetul fiscal-bugetar nu are nicio legătură cu negocierile și argumentele susținute în grupul tehnic de lucru (care, ex post, constatăm că a fost doar un exercițiu de imagine), el este de fapt o ”rețetă” prestabilită în grupuri de lucru informale și dialogul cu Comisia Europeană. Miza exclusivă pe austeritate va dărâma capitalul autohton și companiile care produc în România, dezechilibrul comercial structural va fi și mai ridicat. Criza bugetară, rezolvabilă de altfel, va ajunge prin implementarea acestui pachet la o criză economică, socială și politică de amploare.

Mai mult, pachetul fiscal-bugetar nu ar reflecta realitatea negocierilor oficiale și a consensului tehnic, ci ar fi fost conturat într-un cadru informal, fără transparență și cu o miză unidirecțională: austeritatea dură.

Această abordare va afecta profund companiile locale, slăbind producția internă și amplificând dezechilibrele comerciale, ceea ce ar putea duce la o criză economică, socială și politică amplă.

2. Având în vedere impactul puternic contracționist, consolidarea fiscal-bugetară trebuie realizată strict cât este necesar, nici un euro în plus. Lecțiile de consolidare fiscal-bugetară din țările Europei Centrale și de Est și România arată că la fiecare euro tăiat dintr-o cheltuială productivă se pierd 80 de eurocenți la PIB iar la fiecare euro creștere de impozite și taxe se pierd 50 de bani la PIB. Nu poate nimeni să răspundă rațional, argumentat, de ce pachetul de consolidare fiscal-bugetară propus aduce o ajustare agregată (reduceri de cheltuieli + plus de venituri) de peste 3,75% din PIB, în condițiile în care România avea nevoie de 2,2% din PIB, deoarece pleacă de la o estimare de deficit bugetar de 8,6% din PIB pentru 2025 (estimare Comisia Europeană) și trebuie să ajungă la 6,4% din PIB la sfârșit de 2026 (vezi traiectoria angajată în Planul Bugetar Structural 2025-2031, www.mfinante.ro). Că trebuie să îți iei o anumită marjă de 0,2-0,3pp din PIB, deoarece în implementare pot apărea imperfecțiuni înțeleg, dar o ajustare mai mare cu 1,2-1,55% din PIB de ce, având în vedere impactul puternic contracționist?

Profesorul Socol susține că o consolidare fiscală era necesară, dar aceasta trebuia să fie echilibrată, graduală și bazată pe principiul justiției sociale, nu să lovească disproporționat în cei cu venituri mici și mijlocii.

O strategie adecvată ar fi inclus un impozit progresiv pe venit, care să împartă povara fiscală în funcție de capacitatea reală a contribuabililor, și nu o creștere generalizată a TVA, un impozit regresiv care afectează disproporționat cei mai săraci cetățeni, în special pensionarii.

De asemenea, ajustarea fiscală trebuia să fie calibrată exact la nivelul necesar, fără excese care să împingă economia în contracție. Studiile europene arată că fiecare euro redus din cheltuieli productive se traduce în pierderi semnificative de PIB, iar un pachet fiscal cu o reducere de peste 3,7% din PIB este mult prea agresiv, având în vedere nevoia reală de ajustare de aproximativ 2,2%.

Pe lângă impactul negativ asupra economiei, creșterea TVA ar alimenta inflația, scumpind în lanț alimentele, medicamentele și utilitățile, diminuând competitivitatea IMM-urilor și încurajând evaziunea fiscală, care în România este deja una dintre cele mai ridicate din UE.

3. Consolidarea fiscal-bugetară trebuie să aibă eficiență macroeconomică. Creșterea TVA are simultan un impact puternic inflaționist și unul contracționist. O creștere a inflației la 9-10% în acest an și o cădere economică cuprinsă între 0,4 și 0,9% sunt scenarii de simulare cu un grad ridicat de probabilitate. Măsura creșterii TVA va reduce competitivitatea producătorilor români pe piață; apar scumpiri în cascadă și dificultăți pentru IMM-uri. Creșterea TVA poate mări evaziunea în condițiile în care deja România are cel mai mare gap de TVA dintre țările UE (31% din TVA-ul ce ar trebui încasat la buget nu se încasează). Cu același impact bugetar precum creșterea TVA cu 2pp, impozitul progresiv avea atât un impact inflaționist cât și unul contracționist mai reduse. Intram astfel în rândul țărilor dezvoltate din UE și lume, în UE doar 4 țări mai au cotă unică – România, Bulgaria, Ungaria și Estonia. Povara ajustării nu mai cădea aproape exclusiv pe cei cu venituri mici si medii, polarizarea economică și socială nu numai că nu creștea, dar se și micșora. Aplicarea impozitului progresiv rezolva structural problema veniturilor mai mari în următorii ani. Se rezolva o problema de echitate, România are nevoie de reducerea faliilor create în societate între cei mulți cu venituri mici si medii si cei puțini cu venituri mari și foarte mari, reducând astfel inegalitățile. Se putea obține un spațiu fiscal structural pentru următorii ani, atunci când România va trebui să finanțeze cheltuieli mărite pentru sănătate, armată, educație și infrastructură. Reducea evaziunea fiscală. Unde sunt taxarea marilor averi, taxarea câștigurilor din crypto și taxarea ”inovațiilor fiscale” prin care se erodează baza impozabilă?

4. Chiar dacă se decidea măsura creșterii TVA general, cota redusă la alimente, medicamente, apă pentru irigații și mai ales cărți trebuia să rămână neschimbată. Prin creșterea la 11%, România va ajunge în topul UE la cota de TVA cea mai ridicată la produsele enumerate mai sus și printre puținele țări din UE care au doar două cote. Câteva exemple pentru alimente și medicamente de bază, Austria are 10%, Belgia 6%, Bulgaria 9%, Croatia 5%, Cipru 5%, Estonia 9%, Franța 5,5%, Germania 7%, Italia 4%, Ungaria 5% etc După ce m-am chinuit să obțin reducerea TVA la cărți, acum se scoate, pentru un impact infim și calculat strict mecanic?