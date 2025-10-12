Din totalul persoanelor identificate, 20 erau urmărite prin mandate europene de arestare, iar 21 au fost semnalate de alte state pentru refuzul intrării sau șederii pe teritoriul lor. Totodată, 133 de persoane au fost căutate pentru a participa la proceduri judiciare, iar 8 persoane figurau ca dispărute, fiind căutate de autoritățile din Spațiul Schengen.

Pe partea de bunuri, polițiștii au ridicat 33 de documente și au găsit 25 de vehicule urmărite de partenerii europeni, acestea fiind destinate confiscării sau utilizării ca probe în anchetele aflate în desfășurare.

De asemenea, colaborarea internațională a permis localizarea a 105 persoane căutate de autoritățile române pe teritoriul altor state membre Schengen. Dintre acestea, 23 erau vizate de mandate europene de arestare, 20 figurau ca având refuzul intrării sau șederii, 14 erau implicate în proceduri judiciare și 6 erau semnalate ca dispărute.

Aceste rezultate reflectă eficiența cooperării transfrontaliere între forțele de poliție și subliniază implicarea activă a României în cadrul Spațiului Schengen. Operațiunile nu doar că sporesc siguranța cetățenilor, dar contribuie și la combaterea criminalității internaționale și la monitorizarea persoanelor și bunurilor de interes polițienesc.

Autoritățile române transmit că aceste acțiuni fac parte dintr-un efort continuu de prevenire a infracționalității și de menținere a ordinii publice, prin valorificarea tehnologiilor și bazelor de date comune la nivel european. Sistemul Informatic Schengen rămâne un instrument esențial pentru identificarea rapidă a persoanelor urmărite și a bunurilor implicate în activități ilegale, demonstrând încă o dată importanța schimbului de informații între statele membre.

Rezultatele săptămânii 3–9 octombrie 2025 subliniază angajamentul României în respectarea standardelor internaționale de securitate și eficiența colaborării polițienești la nivel european, oferind un exemplu de succes în utilizarea SIS pentru protecția cetățenilor și prevenirea infracțiunilor transfrontaliere.

Această activitate continuă să fie prioritară pentru autorități, care vor menține un control riguros asupra persoanelor și bunurilor semnalate, contribuind la un mediu mai sigur atât în România, cât și în întreaga comunitate Schengen.