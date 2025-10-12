Potrivit informațiilor publicate de Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), retragerea a fost inițiată ca urmare a notificării primite de la furnizorul La Castellane Distribution SRL. Carrefour România SA a dispus atât retragerea produsului de la vânzare, cât și rechemarea acestuia de la clienți.

Produsul vizat este Lasagna Bolognese Vegan, 400 grame, Come a casa, lot 5413848277247 3012140, cu data de expirare 17 octombrie 2025. Motivul retragerii este lipsa menționării pe etichetă a alergenului țelină, ceea ce poate reprezenta un risc pentru persoanele alergice.

„Vă informăm că urmare a notificării primite din partea furnizorului LA CASTELLANE DISTRIBUTION SRL, CARREFOUR ROMANIA SA a initiat retragerea de la comercializare și rechemarea de la clienți a produsului mentionat mai jos. Motivul rechemarii: alergenul TELINA nu este mentionat pe eticheta produsului", a informat Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).

Autoritățile recomandă ca persoanele care dețin produsul și sunt alergice la țelină să nu-l consume, ci să-l distrugă sau să-l returneze în magazinele Carrefour. Contravaloarea produsului va fi returnată fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal. În schimb, consumatorii care nu au alergie la țelină pot utiliza produsul fără niciun pericol.

Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a oferit și o listă a magazinelor unde produsul poate fi returnat:

1. H CHIAJNA – AUTOSTRADA BUC-PITESTI BUCURESTI, KM 11.4, CHIAJNA;

2. H ORHIDEEA – SPL.INDEPENDENTEI NR.210 SECTOR 6 BUCURESTI;

3. H COLENTINA – SOS COLENTINA NR 426-426A SECTOR 2, BUCURESTI;

4. H BRASOV 1 – CALEA BUCURESTI NR 107 BRASOV, JUD BRASOV;

5. H PLOIESTI – DN1 B KM6 NR 107 COM. BLEJOI, PLOIESTI;

6. H BANEASA – SOS. BUCURESTI-PLOIESTI NR 44A SECTOR 1, BUCURESTI;

7. H CONSTANTA – BD.TOMIS NR.391 CONSTANTA;

8. H UNIRII – BD.CORNELIU COPOSU NR. 2 SECTOR 3 BUCURESTI;

9. H IASI FELICIA – COMPLEX FELICIA JUD IASI STR. BUCIUM, NR 36, BAZA 3;

10. H BRAILA – SAT VARSATURA DN 21 COM CHISCANI, BRAILA;

11. H IASI ERA – STR. PACURAR ZONA SES. BAHLUI IASI;

12. H FOCSANI – DN2/E85 FOCSANI, VRANCEA;

13. H BERCENI – B-DUL METALURGIEI NR 12-18, BUCURESTI;

14. H COLOSSEUM – SOSEAUA CHITILA NR 284;

15. H BOTOSANI – STRADA MIHAI EMINESCU NR 2;

16. H GALATI – BL. GEORGE COSBUC, NR. 251-253;

17. H VULCAN – STR. MIHAIL SEBASTIAN NR.88, SECTOR 5;

18. H PARK LAKE – STR. LIVIU REBREANU NR.4 SECTOR 3, BUCURESTI;

19. H OBOR – STRADA ZIDURI MOSI NR.23 BUCURESTI;

20. H VALCEA 3 – STRADA FERDINAND, NR. 38, JUDETUL VALCEA;

21. H PRISMA – SOSEAUA BUCURESTI-PLOESTI, KM 20;

22. S CHILIA VECHE – STR. CHILIA VECHE, NR.2, SECTOR 6;

23. S BUSSPARK – STRADA MENUETULUI, NR. 12, BUCURESTI;

24. S GLOBALWORTH – STR. ING. CONSTANTINESCU, NR. 4 B SI 2-4, SECTOR 2;

25. E IASI PALAS – PALAS CAMPUS, CLADIREA C+D, STR. SF. ANDREI, NR. 39A;

26. S COSMOPOLIS – STR. EUROPA, TARLA 44, NR. 9 BIS, JUD. ILFOV;

27. C BARBU VACAR – STR. BARBU VACARESCU NR.154/158 SECT.2;

28. C DOROBANTI – CAL. DOROBANTI NR. 31-33;

29. C PROMENADA – CALEA FLOREASCA NR 246 B;

30. H SFANTU GHEORGHE – STRADA LUNCA OLTULUI, NR. 13;

31. H BRATIANU – STR. CUMPENEI, NR.2, CONSTANTA;

32. H ALEXANDRIEI – SOS ALEXANDRIEI 152, BUCURESTI, SECT. 5;

33. H BACAU – STR. MILCOV, NR. 2-4 (INTERSECTIA STRAZILOR MILCOV SI ALEXANDRU CEL BUN);

34. H CITY PARK – BD. ALEXANDRU LAPUSNEANU, NR.116 C, CONSTANTA;

35. H PANTELIMON – SOS. VERGULUI, NR.20, SECTOR 2, BUCURESTI, COD: 022448;

36. H CLUJ – CENTRU COM POLUS COM FLORESM SOS DM.1 AVRAM IANCU NR 492500;

37. H SIBIU – COMUNA SELIMBAR, DN1, KM 306, SIBIU;

38. H ORADEA1-LOTUS – STR. NUFARULUI, NR.30, JUD. BIHOR;

39. S BRASOV 2 – STRADA CRISULUI NR 18, CENTRUL COMERCIAL MAGNOLIA;

40. H ORADEA2-ERA – CALEA ARADULUI NR 62;

41. H DROBETA – B-UL ALUNIS, ZONA AEROPORT, JUD. MEHEDINTI;

42. H TIRGU JIU – STR. TERMOCENTRALEI NR 10, TARGU JIU, JUD. GORJ;

43. H TIMISOARA 6 – CALEA SAGULUI NR. 100;

44. H SATU MARE – STR. CAREIULUI, NR. 3-5;

45. H BAIA MARE – STR. 13 DECEMBRIE, NR. 12 A, BD. BUCURESTI, NR. 53, STR. MARGEANULUI;

46. H ZALAU – BD. MIHAI VITEAZUL NR 58 B, JUD. SALAJ;

47. H TARGU MURES 4 – BD. 1 DECEMBRIE, NR. 242, TARGU MURES;

48. H BRASOV 9 – BLD. 15 NOIEMBRIE, NR. 78, BRASOV;

49. H ALBA IULIA – STR. ALEXANDRU IOAN CUZA NR.2, JUD. ALBA;

50. H DROBETA 2 – BD. CONSTRUCTORULUI, NR.1, DROBETA TURNU SEVERIN, COD: 220226;

51. H CLUJ 2 – BD. 1 DECEMBRIE 1918, NR.142, CLUJ-NAPOCA, COD: 400326.