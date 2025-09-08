Din cuprinsul articolului Dovleacul

Sfecla

Varza

Broccoli

Conopida

Țelina

Ciupercile

Gogoșarii

Fără doar și poate, dovleacul unul dintre primele lucruri care ne vine în minte atunci când ne gândim la toamnă. Acesta este considerat deopotrivă fruct și legumă, în funcție de contextul în care este utilizat. Din punct de vedere botanic este considerat fruct, deoarece provine din floarea unei plante și conține semințe. Totuși, este utilizat în mod principal în preparate sărate, deci, din punct de vedere culinar, este considerat legumă.

Dovleacul și semințele sale sunt bogate în vitaminele A, C, E, B, care întăresc sistemul imunitar. Vitamina A, în mod special, ajută vederea și previne afecțiunile oculare.

Conține, totodată, minerale esențiale pentru organism, precum potasiul, magneziul, dar și antioxidanți care ne protejează pielea de daune oxidative. De asemenea, fibrele din dovleac sunt foarte benefice pentru digestie.

Semințele de dovleac au o acțiune antiinflamatorie, dar contribuie și la sănătatea prostatei și a vezicii urinare.

Sfecla conține numeroase vitamine, minerale (precum fier, potasiu, acid folic), antioxidanți (betalaine), precum și nitrați. Printre beneficiile acesteia se numără îmbunătățirea sănătății cardiovasculare, stimularea performanței sportive, susținerea detoxifierii ficatului și a sistemului imunitar, dar și ameliorarea funcției cognitive și combaterea inflamației.

Nitrații ajută la dilatarea vaselor de sânge, ceea ce îmbunătățește fluxul sangvin și reduce tensiunea arterială.

Varza este bogată în vitaminele A, C, K, B6, folat și fibre. Având proprietăți antioxidante și, în cazul celei murate, probiotice, contribuie la sănătatea sistemului imunitar, digestiv și cardiovascular.

Totodată, ajută la protecția celulelor împotriva deteriorării, la menținerea oaselor puternice și la menținerea greutății.

Broccoli este o sursă nemaipomenită de vitamine (A, C, B6), minerale și fitonutrienți precum sulforafanul, luteina și zeaxantina. Studiile au dovedit că în special sulforafanul ajută la combaterea celulelor canceroase. Printre celelalte beneficii ale sulforafanului se numără reglarea tensiunii arteriale, dar și reglarea glicemiei. Așadar, ajută și în combaterea diabetului de tip 2.

Fibrele contribuie la o digestie optimă și previn constipația, în timp ce magneziul și calciul contribuie la reglarea tensiunii arteriale.

Conopida aduce numeroase beneficii sistemului imunitar, fiind bogată în vitamine (A, C, K, grupul B), minerale (potasiu, magneziu, mangan), fibre și antioxidanți.

Această legumă contribuie la digestie sănătoasă, eliminarea toxinelor, dar și la protejarea sănătății oculare și cardiovasculare. Totodată, ajută la menținerea echilibrului hormonal.

Deoarece are foarte puține calorii, este extrem de bună pentru cure de slăbire.

Țelina este o sursă bogată de vitamine și minerale, în special vitamina K și potasiu, dar și antioxidanți care protejează celulele și reduc riscul de boli cronice, precum cancerul și diabetul de tip 2. Totodată, conține ftalide, care reglează tensiunea arterială.

De asemenea, este ideală pentru cure de slăbire, datorită numărului redus de calorii.

Ciupercile contribuie considerabil la întărirea sistemului imunitar, datorită conținutului de fibre, vitamine (D, B, seleniu) și antioxidanți.

Acestea sprijină sănătatea creierului și digestia. Totodată, reduc riscul de boli cronice.

Totodată, ciupercile ajută la reglarea nivelului de glucoză în sânge și la menținerea unei greutăți corporale sănătoase.

Ardeii, și implicit gogoșarii, sunt o sursă ideală de vitamina A, vitamina C, antioxidanți, carotenoizi și fibre, care contribuie la protejarea vederii, la întărirea sistemului imunitar și la prevenirea bolilor cronice.

De asemenea, ajută la menținerea sănătății digestive, la controlul greutății, dar și la stimularea metabolismului.