Vestea bună este că există ingrediente mai sănătoase pe care le puteți adăuga în cafea, care pot stimula metabolismul și pierderea în greutate. O opțiune este cafeaua cu pudră de cacao.

Dacă preferați un produs crud, neprocesat, puteți folosi pudră de cacao. Acest superaliment bogat în antioxidanți este fabricat din boabe de cacao. Doar o cantitate mică de pudră de cacao va conferi cafelei o aromă intensă și bogată de cacao, conform fitwirr.com.

Puteți folosi la cafea fie pudră de cacao neîndulcită, fie pudră de cacao. Ambele provin din planta de cacao. Pudra de cacao este mai procesată, iar căldura ridicată din timpul procesării distruge o parte a nutrienților.

Pudra de cacao este procesată minim, iar lipsa tratamentului termic păstrează nutrienții și o face un produs brut.

O lingură de pudră de cacao naturală/neîndulcită conține:

12 calorii

0,5 grame grăsime

3 grame carbohidrați

0 grame zahăr adăugat

2 grame de fibre.

În primul rând, este plină de minerale, antioxidanți, fitonutrienți și fibre. Este bogată în calciu, cupru, fier, mangan, magneziu, fosfor, potasiu și zinc.

Flavonoidele și alți antioxidanți din cacao pot reduce inflamația.

Efectele pozitive ale pudrei de cacao asupra neurotransmițătorilor pot ajuta la îmbunătățirea stării de spirit și a energiei.

Poate ajuta la stimularea metabolismului și la pierderea în greutate. Poate reduce grăsimea corporală și poate îmbunătăți compoziția corporală.

Studiile au arătat că includerea pudrei de cacao în dietă poate ajuta la accelerarea metabolismului și a pierderii în greutate.

Un studiu recent a constatat că șoarecii cărora li s-au dat alimente cu cacao au avut rate mai mici de creștere în greutate corporală. De asemenea, șoarecii tratați cu cacao au avut rate mai scăzute de inflamație.

În plus, compușii din pudra de cacao pot împiedica digestia și absorbția grăsimilor alimentare.

Cel mai bun mod de a adăuga pudra de cacao în cafea este să adăugați mai întâi pudra în cană. Apoi adăugați o cantitate mică de cafea și amestecați pentru a forma o pastă groasă. Apoi adăugați restul de cafea.

De exemplu, o cremă de cafea îndulcită conține aproximativ 35 de calorii și 5 grame de zahăr adăugat per lingură.

Presupunând că folosiți 2 linguri de frișcă la o ceașcă de cafea și beți 2 căni de cafea pe zi, cele 4 linguri de frișcă pe zi adaugă până la 140 de calorii și 20 de grame de zahăr.

Pudra de cacao neîndulcită este considerată un ingredient sănătos care poate fi adăugat cafelei, deoarece este legat de susținerea tensiunii arteriale și a colesterolului.

Pudra de cacao are câțiva nutrienți importanți, inclusiv zinc, fier și magneziu.

Prin urmare, consumul de cafea nu că este doar bun pentru inimă, dar îi puteți adăuga mai multă aromă și beneficii suplimentare pentru sănătatea inimii.