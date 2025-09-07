Noul an școlar debutează luni, 8 septembrie. Mulți părinți și-au luat liber de la serviciu pentru câteva ore sau chiar întreaga zi, pentru a-și însoți copiii, în special pe cei care pășesc pentru prima dată în clasa pregătitoare.

Deși prima zi de școală reprezintă un moment important, aceasta nu figurează în lista zilelor libere legale prevăzute de Codul Muncii.

În urmă cu câțiva ani, în Parlament a fost inițiat un proiect de lege care propunea ca prima zi de școală să fie liberă pentru părinții angajați, cu condiția ca ziua să fie recuperată în următoarele 30 de zile calendaristice.

Proiectul nu a fost adoptat, iar în prezent nu există în România nicio lege care să ofere părinților o zi liberă la începutul anului școlar.

Conform experților de la PortalCodulMuncii.ro, angajatorul are posibilitatea de a negocia cu angajații și de a prevedea în contractul colectiv de muncă acordarea unei zile libere în prima zi de școală.

Portalinvatamant.ro recomandă părinților să consulte regulamentele interne ale locului de muncă sau să discute cu angajatorii pentru a afla ce opțiuni sunt disponibile în acest sens.

Amintim că anul școlar 2025-2026 va debuta sub tensiuni în sistemul educațional. Federația „Spiru Haret”, condusă de Marius Nistor, a anunțat că marți profesorii vor participa la un referendum pentru a decide dacă protestele vor continua în stradă sau se vor desfășura direct în unitățile de învățământ.

În același timp, ministrul Educației, Daniel David, îi încurajează pe părinți să își trimită copiii la școală luni, asigurând că orele se vor desfășura conform programului normal.

Liderul sindical Marius Nistor a criticat lipsa de dialog dintre politicieni și partenerii sociali, susținând că, în timp ce guvernul se concentrează pe problemele magistraților, educația rămâne neglijată. El a afirmat că situația cu care se confruntă cadrele didactice nu reprezintă doar un protest, ci un adevărat boicot, cauzat de politici inadecvate și de lipsa de respect față de profesori.

„De ce să nu mai protestăm? Când ați luat aceste măsuri, ați discutat cu partenerii sociali? Politicienii noștri sunt mai interesați de problemele din magistratură și sunt în stare să facă praf coaliția pentru acestea”, a declarat Marius Nistor la Antena 3 CNN.

Nistor a evidențiat că începutul noului an școlar nu oferă motive de sărbătoare, ci doar reflectă un bilanț dureros: 35 de ani de subfinanțare a sistemului educațional.

„Boicotul este însă cu totul altceva. Bunul-simț a dispărut complet când ați implementat aceste măsuri. Ce avem noi de sărbătorit pe 8 septembrie? 35 de ani de subfinanțare a educației”, a mai declarat acesta.

