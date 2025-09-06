Liderul sindical Marius Nistor a criticat dur lipsa de dialog dintre politicieni și partenerii sociali. El a spus că în timp ce guvernul este preocupat de problemele magistraților, educația continuă să fie ignorată. În opinia sa, ceea ce trăiesc cadrele didactice nu este doar un protest, ci un adevărat boicot, generat de politici greșite și lipsă de respect față de profesori.

„De ce să nu mai protestăm? Când ați luat aceste măsuri, ați discutat cu partenerii sociali? Politicienii noștri sunt mai interesați de problemele din magistratură și sunt în stare să facă praf coaliția pentru acestea”, a declarat Marius Nistor la Antena 3 CNN.

Nistor a subliniat că nu există motive reale de sărbătoare la deschiderea noului an școlar, ci doar un bilanț dureros: 35 de ani de subfinanțare.

„Boicotul este însă cu totul altceva. Bunul-simț a dispărut complet când ați implementat aceste măsuri. Ce avem noi de sărbătorit pe 8 septembrie? 35 de ani de subfinanțare a educației”, a mai declarat acesta.

Federația „Spiru Haret” a stabilit ca marți să aibă loc un referendum intern. Cadrele didactice vor decide forma protestului, iar rezultatul urmează să fie anunțat până duminică seară. Potrivit lui Nistor, dacă 80% dintre profesori optează pentru acțiuni în stradă, manifestațiile vor continua la nivel național.

În cazul în care elevii vin la școală, profesorii vor purta banderole albe, ca semn de protest și solidaritate. Această formă simbolică de manifestare are rolul de a arăta că dascălii nu acceptă tratamentul actual din partea autorităților.

„Colegii noștri vor decide, în baza referendumului de marți, dacă 80% dintre cadrele didactice vor protesta în stradă sau în unități. În situațiile în care elevii vor veni la școală, profesorii vor purta banderole albe, în semn de solidaritate. Până duminică seară, încercăm să avem acest răspuns”, a mai afirmat acesta.

În timp ce sindicatele discută despre proteste și boicot, ministrul Educației, Daniel David, a transmis un mesaj de calm către părinți. El i-a îndemnat să își trimită luni copiii la școală și s-a declarat optimist că orele se vor desfășura normal.

Pentru a oferi transparență, Ministerul a cerut inspectoratelor școlare să comunice public situația din fiecare județ, precizând dacă școlile își vor deschide porțile sau nu.

Antena 3 CNN a centralizat răspunsurile inspectoratelor școlare:

În județe precum Alba, Botoșani, Buzău, Constanța, Iași, Maramureș, Mehedinți, Hunedoara, Vaslui, Vâlcea și Vrancea, cursurile încep luni în mod normal.

În Argeș, elevii intră la ore luni, dar din marți se vor face doar activități de acomodare, fără predarea materiei noi.

În Dolj, prima zi este rezervată festivităților, urmând ca de marți cursurile să continue normal.

În Gorj, situația este mixtă: unele școli predau, altele nu.

În Sibiu, singura formă de protest vizibilă luni este lipsa festivităților, cursurile desfășurându-se normal.

În Suceava, elevii de început de ciclu vor fi primiți de învățători și diriginți, iar profesorii așteaptă instrucțiuni suplimentare de la sindicat.

În Mureș și Satu Mare, luni programul este de acomodare, urmând ca din zilele următoare să se stabilească dacă apar modificări.

Aceste diferențe arată că deși anul școlar începe oficial luni, forma concretă a programului va depinde de deciziile sindicatelor și de rezultatul referendumului de marți.