Începând cu anul școlar 2025–2026, elevii din învățământul preuniversitar vor beneficia doar de trei tipuri de burse: burse de merit, burse sociale și burse tehnologice. Celelalte trei categorii existente până acum – bursele de excelență olimpică I și II și bursele de reziliență – vor fi eliminate, fiind considerate nesustenabile din punct de vedere financiar. Ministrul Educației a explicat că această decizie face parte dintr-un pachet mai larg de măsuri de austeritate în sistemul educațional.

Bursele de merit vor fi acordate elevilor de gimnaziu și liceu care au media anuală minim 9,00 și se situează în primii 15% din clasă. Pentru anul școlar viitor, valoarea unei burse de merit va fi de 450 de lei pe lună, în timp ce bursele sociale și tehnologice vor avea un cuantum de 300 de lei lunar.

Potrivit proiectului de hotărâre de Guvern privind metodologia acordării burselor, bursele de merit se acordă automat, la propunerea profesorului diriginte, fără ca elevii să fie obligați să depună cerere. Profesorul diriginte va înainta lista elevilor propuși la secretariatul unității de învățământ în primele 25 de zile calendaristice de la începutul cursurilor pentru clasele VI–XII, iar pentru clasa a V-a în primele 15 zile ale lunii ianuarie.

În cazul în care mai mulți elevi au medii egale și depășesc procentul maxim de 15%, departajarea se va realiza conform criteriilor stabilite de Consiliul de Administrație al școlii și avizate de inspectoratele școlare județene. Procedura respectă principiile prevăzute de Legea învățământului preuniversitar și legislația privind prevenirea discriminării.

Pentru elevii de clasa a V-a, media care stă la baza acordării bursei de merit se calculează ca medie aritmetică a notelor obținute în primele două intervale de cursuri, cu două zecimale și fără rotunjire. În cazul claselor cu profil dublu sau clase mozaic, calculul numărului de beneficiari se face pe clasă, nu pe profil sau specializare.

Sindicatele din învățământ au reacționat la noile măsuri, amenințând cu boicotarea festivităților de început de an școlar și avertizând că anul școlar 2025–2026 ar putea fi marcat de proteste.

Astfel, elevii care aspiră la o bursă de merit vor trebui să îndeplinească criteriile stricte de performanță academică și să se afle între cei mai buni 15% din clasa lor.