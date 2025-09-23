Pregătirea suplimentară cu meditatori a devenit aproape obligatorie pentru mulți liceeni. De la începutul anului școlar, părinții caută profesori care să îi ajute să facă față emoțiilor și exigențelor „examenului maturității”. În prezent, prețurile pentru o ședință de meditații diferă considerabil în funcție de oraș, format și experiența dascălului. Costurile pot varia de la sume simbolice la tarife de lux.

În Capitală, unde cererea este ridicată, prețurile pentru o ședință individuală pornesc de la 70–80 de lei pentru o oră și pot ajunge la 160 de lei pentru două ore. Pe lângă lecțiile față-în-față, profesorii bucureșteni oferă și variante online, dar diferențele de preț nu sunt mereu semnificative.

Centrele private afișează adesea pachete complete, cu teste de simulare și resurse suplimentare, dar costurile urcă spre partea superioară a intervalului.

În Iași, tarifele se situează între 60-120 de lei pe ședință, în funcție de durată și de pregătirea profesorului. Unii meditatori oferă lecții de o oră și jumătate sau două ore, cu prețuri adaptate. În plus, apar din ce în ce mai des mini-grupurile, unde doi sau trei elevi împart aceeași ședință, plătind mai puțin per persoană.

În Timișoara, ofertele pornesc de la 50 de lei și ajung până la 100 de lei, de regulă pentru ședințe de 60-90 de minute. Mulți profesori aleg varianta de o oră și jumătate, considerată mai eficientă pentru pregătirea Bacului. În funcție de preferințele elevilor, se pot face lecții individuale, în grup restrâns sau online.

Profesorii din Constanța cer între 80-100 de lei pentru o ședință individuală de o oră și 50 de minute.

Totuși, mulți părinți aleg pachetele lunare, mai avantajoase: 5 ședințe pentru 400 de lei sau 8 ședințe pentru 600 de lei. Platformele specializate ne arată că prețul mediu local pentru limba română este în jur de 52 de lei, dar acesta este doar un reper orientativ.

La Craiova, piața este extrem de diversificată. Există profesori sau studenți care oferă ședințe la doar 25–50 de lei pe oră, dar și meditatori consacrați care cer între 120-150 de lei pentru o sesiune, mai ales în mediul online. Diferențele țin de experiența profesorului și de modul în care este structurată pregătirea.

Meditațiile individuale rămân cele mai solicitate, dar și cele mai costisitoare: 70–160 de lei pe ședință în marile orașe.

În schimb, în mini-grupuri de 2–3 elevi, costul total este asemănător sau puțin mai mare, însă prețul per elev scade semnificativ. De exemplu, o ședință de oră și jumătate poate costa 120–150 de lei pentru tot grupul, adică 40–75 de lei de persoană. Durata standard este de 60-90 de minute, dar pentru o pregătire mai intensă unii profesori propun sesiuni de două ore.

În paralel, tot mai mulți meditatori folosesc formula de pachete (5 sau 8 ședințe) care reduc prețul pe lecție și dau stabilitate programului.

Meditațiile online oferă mai multă flexibilitate: pot fi mai ieftine, dar există și profesori foarte solicitați care cer tarife comparabile cu cele față-în-față.

Diferențele apar și în funcție de format. Meditațiile individuale sunt mai scumpe, dar oferă atenție personalizată. În mini-grupuri de 2–3 elevi, costul total este puțin mai mare, însă prețul per elev scade.

Întrebați înainte de a plăti: Care este durata reală a ședinței?, Ce materiale oferă profesorul?, Există rapoarte de progres?, Care este politica de anulare a meditațiilor?

Comparați raportul preț-calitate: un profesor cu experiență poate cere mai mult, dar poate oferi teste, feedback și strategie de învățare pentru Bac. Mini-grupurile pot fi o variantă eficientă financiar dacă nivelurile elevilor sunt apropiate, iar ședințele online pot economisi timp și uneori bani.