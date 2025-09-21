USR a anunțat oficial duminică, 21 septembrie, nominalizarea antreprenorului Andrei Nistor pentru funcția de prefect al Capitalei, potrivit unui comunicat de presă al partidului.

Nistor este membru USR din 2016 și a condus filiala județeană Ilfov în ultimii șase ani. Alegerea sa survine după negocierile privind posturile de prefect în cadrul coaliției de guvernare, care au inclus redistribuirea funcțiilor între partidele membre.

Partidul a explicat că nominalizarea lui Andrei Nistor reflectă viziunea USR asupra reorganizării administrativ-teritoriale a României. Potrivit partidului, mai bine de jumătate dintre locuitorii județului Ilfov dețin buletin de București, lucrează în Capitală și își desfășoară activitatea în cadrul unei zone metropolitane unitare.

Prin urmare, USR consideră că este necesar un prefect care să înțeleagă relația administrativă dintre București și Ilfov. USR a mai subliniat că Andrei Nistor este obișnuit să construiască proiecte de la zero și să le dezvolte cu perseverență și creativitate.

„Nominalizarea sa pentru funcţia de prefect al Capitalei reflectă viziunea USR privind reorganizarea administrativ-teritorială a României. Mai bine de jumătate dintre locuitorii Ilfovului au buletin de Bucureşti, muncesc în Capitală şi îşi duc viaţa în cadrul acestei zone metropolitane unitare. Este momentul pentru un prefect care înţelege exact legătura administrativă Bucureşti–Ilfov, iar experienţa lui Andrei Nistor îl recomandă pentru acest rol”, potrivit USR.

Într-o declarație publicată cu ocazia nominalizării, Nistor a precizat că vede rolul prefectului ca pe un garant al respectării legii și ca pe un sprijin real pentru cetățeni. Totodată, el consideră că funcția presupune un lider capabil să înțeleagă specificul regiunii București–Ilfov.

Nistor a evidențiat experiența sa din mediul privat și administrația locală, subliniind că poate contribui la o administrație mai eficientă, mai corectă și mai apropiată de oameni.

„Cred cu tărie că prefectul Capitalei trebuie să fie un garant al respectării legii şi un sprijin real pentru cetăţeni, dar şi un lider care să înţeleagă specificul regiunii Bucureşti–Ilfov. Am construit proiecte de la zero în mediul privat şi am demonstrat în administraţia locală că pot aduce transparenţă şi soluţii moderne. Vreau să pun această experienţă în slujba bucureştenilor şi să contribui la o administraţie mai eficientă, mai corectă şi mai aproape de oameni”, a declarat Andrei Nistor.

Nominalizarea survine după ce Coaliția de guvernare a ajuns la un acord privind împărțirea funcțiilor de prefect. În urma negocierilor, PSD a fost nevoit să renunțe la mai multe posturi, iar USR a primit funcția de prefect al Capitalei.

Inițial, USR urma să primească 9 posturi de prefect, conform algoritmului Coaliției, însă, în urma unui acord cu Sorin Grindeanu, partidul va avea mai puține prefecturi, dar un număr mai mare de secretari de stat – 13 posturi în ministere precum Justiție, Finanțe, Fonduri Europene, Sănătate și Muncă, și trei funcții de prefect în Bacău, Timiș și București.

Declarația de avere a lui Andrei Nistor arată că acesta deține mai multe terenuri intravilane și imobile, inclusiv un apartament de 58,5 m² în București, spații comerciale și case de locuit în Popești-Leordeni și Călărași.

Apartament, București, 58,5 m² (2006, cumpărare)

Spațiu comercial, Popești-Leordeni, 453 m² (2010, cumpărare)

Spațiu comercial, Popești-Leordeni, 316 m² (2011, construcție)

Casă de locuit, Popești-Leordeni, 291 m² (2011, donație)

Casă de locuit, Crivăț (Călărași), 102 m² (2020, construcție)

În conturile bancare, Nistor are peste 500.000 de lei, iar veniturile sale provin în principal din chirii, în valoare de aproximativ 250.000 de lei anual, depășind salariile și indemnizația de consilier local.

El mai încasează salarii de la firmele în care este asociat – 19.737 lei ca programator și 7.652 lei ca specialist marketing – și o indemnizație de 9.492 lei pentru funcția de consilier local în Popești-Leordeni.