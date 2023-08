Nicușor Dan a expediat documentul președintelui interimar al PNL București Hubert Thuma și era destinat Biroului Executiv al PNL București. La aproximativ o lună de la primirea documentului, liberalii nu s-au reunit pentru a-l lua în discuție, scrie G4media.ro.

În urmă cu 6 luni, în februarie 2023, liberalii îi cereau primarului Nicușor Dan să livreze rezultate până la 31 iulie 2023 dacă va dori în continuare sprijinul PNL București. Liberalii îi trasau 10 indicatori de performanță.

Șase luni mai târziu, în partea introductivă a documentului, Nicușor Dan le transmite liberalilor că a avut și are o colaborare bună cu PNL în Consiliul General CGMB, „similară celei cu USR și PMP”. Că sunt îndeplinite „pas cu pas” obligațiile coaliției de centru-dreapta asumate la alegerile din 2020, iar contribuția PNL București „este pozitivă și semnificativă”.

Nicușor Dan vrea să continue colaborarea

Dan le transmite că își dorește continuarea colaborării cu PNL întrucât au fost făcute „multe lucruri bune împreună, dar cu siguranță, mai sunt multe de făcut” și le propune o discuție deschisă. ”Stimați colegi liberali, opoziția politică din București este acum în degringoladă”, mai subliniază primarul situația PSD București pe care o vede ca pe o șansă a dreptei politice de a ”convinge bucureștenii”.

Temele pe care PNL București le-a ridicat în mod public în februarie 2023 au fost parcurse de primarul general în analiza pe care o prezentăm mai jos, cu cererile și rezultatele, în oglindă.

Urgența nr. 1. Termoficarea

PNL a cerut investiții în termoficare, minim 2 tronsoane, în execuție, finanțate cu fonduri europene și 5 loturi, în proiectare, cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării.

Răspunsul lui Nicușor Dan: Pentru lucrările mari situația este urmatoarea. 7 obiective insumand aprox 63,24 kilometri conductă, finantate partial (4 obiective) de Ministerul Dezvoltarii. 25 obiective insumand aprox 212 km, finantate partial din fonduri europene. „Principala problemă a sistemului de termoficare din ultimii 30 de ani a fost subfinanțarea.(…)Pierderile din reteaua principala sunt extrem de mari, de aceea principala preocupare a municipalitatii trebuie sa fie reabilitarea retelei principale.”

Urgența nr. 2 Infrastructura

PNL: Creșterea ritmului de execuție a marilor proiecte de investiții din Capitală. Respectiv deschiderea până la 31 iulie a circulației la pasajul rutier de la Doamna Ghica. Realizarea a 50% din lucrările la tronsonul 1 din Prelungirea Ghencea. Și o soluție asumată privind realizarea sau nu a străpungerii de la Podul Ciurel.

Răspunsul lui Nicușor Dan, extras: Primarul general meționează stadiul punctual ale celor 2 proiecte. Pasajul Doamna Ghica, finalizare în septembrie 2023, iar tronsonul 1 pentru Prelungire Ghencea, realizare 23%. „Orasul are un mare deficit în infrastructura de transport, generat de subfinanțare. Repararea situatiei de fapt nu poate fi facuta cu interventii episodice, ca pana acum. Ci cu o viziune integrata, pe mai multe directii. Reabilitarea a 50km de linie de tramvai, extinderea rețelei de tramvai, drumuri radiale, sistem integrat de semaforizare, inelul median, trenul metropolitan, stația de epurare de la Glina.

Urgența nr. 3 Mobilitatea

PNL cerea creșterea calității serviciilor publice de transport, adoptarea unei strategii unitare de parcări și deblocarea serviciului de taximetrie, publicarea primei variante din master-planul pe biciclete, subscrierea capitalului social al STB pentru ca societatea să poată recondiționa flota de transport public, deblocarea autorizațiilor de taximetrie.

Nicușor Dan: Principala problema a transportului public din ultimii 30 de ani a fost subfinanțarea. Realizări în 2023:„ mai mulți călători cu STB (…) Am deblocat contractul pentru furnizarea a 100 de tramvaie cu lungimea de 36 metri/ Începând cu 1 iulie 2021, biletul pentru transportul de suprafata s-a raportat la un interval de 90 minute, indiferent de numarul de mijloace de transport schimbate. Incepand cu data de august 2022 a inceput aplicarea sancțiunilor pentru neplata parcării în parcarile publice administrate de Primaria Capitalei/ Pentru actualizarea Planului de Mobilitare Urbană Durabilă pentru Regiunea București – Ilfov suntem in faza evaluarii ofertelor/ Am semnat in martie 2023 contractul pentru elaborarea unui master plan pentru dezvoltarea rețelei de piste de biciclete la nivelul Municipiului București care ne va permite să facem investiții în transportul urban alternativ cu bani europeni. Termenul de realizare a masterplanului este 12 luni.

Urgența nr. 4. Digitalizarea și eficientizarea serviciilor publice

Răspunsul lui Nicușor Dan, extrase: Am obtinut o finantare de 29 milioane lei din PNRR pentru crearea unei platforme digitale care să centralizeze toate informațiile relevante din perspectiva mobilității, a serviciilor publice și a urbanismului. Pana in acest moment, in 7 din cele 19 spitale administrate de Primaria Capitalei se pot efectua programari online pentru consultatii medicale in regim ambulatoriu.

Urgența nr 5. Reforma PMB

PNL: Demararea reformei instituționale a PMB (o parte din companii fiind desființate, altele nu, iar reorganizarea și eficientizarea promisă în campanie nu este pusă în aplicare).

Nicușor Dan: In urma unui important efort de restructurare a companiilor municipale, numarul angajatilor acestora au scazut cu 4162/ 15 companii municipale se afla în diferite faze ale procedurii de inchidere.

Urgența nr 6. Creșterea transparenței instituționale

PNL: Dispozițiile de Primar nu sunt publicate pe site și doar un număr foarte mic de proiecte cu caracter normativ sunt puse în dezbatere publică;

Nicușor Dan: Am inceput mandatul inchizand cateva zeci de litigii prin care fostul primar. În numele institutiei primarului, chema în judecata jurnalisti și oameni politici și le cerea daune morale de 100.000 euro fiecaruia.

Legea transparentei decizionale 52/2003 este respectata intocmai. Toate proiectele de acte administrative cu caracter normativ sunt supuse dezbaterii publice, toate sedintele de dezbatere publica solicitate sunt organizate. Sedintele Consiliului General si ale comisiilor Consiliului General sunt transmise live pe pagina facebook a institutiei/ A fost permisa prezenta și dreptul de a lua cuvantul în sedintele Consiliului General oricarei persoane care a solicitat/ Proiectul de buget a fost publicat și în format excel, raspunzand unei vechi solicitari a ONG-urilor/ Au fost autorizate toate protestele solicitate, inclusiv cateva zeci impotriva Primarului în fata Primariei.

Urgența nr 7. Revitalizarea parcurilor și înlăturarea pericolelor din mediul urban

PNL: Parcurile aflate în administrarea PMB, în special, Cișmigiu, Mihai I (Herăstrău), Carol I, Tineretului și Izvor se află într-o avansată stare de degradare. Există pericol real de producere a accidentelor din cauza copacilor uscați. Primarul General emite avizele de defrișare a arborilor bolnavi, solicitate de către Primăriile de Sector, cu întârzieri foarte mari. Uneori trec luni sau chiar ani, dar sunt situații când nu le eliberează deloc

Nicușor Dan: Este crucial ca Bucureștiul să păstreze spațiile verzi pe care le are, atât din perspectiva poluării, cât și din perspectiva verilor toride. O prima agresiune sistematica asupra spațiilor verzi a aparut prin PUZ-urile de sector, prin care aprox. 600 de hectare de spatiu verde urmau sa dispara. Parcurile și spatiile verzi din administrarea Primariei Capitalei: Eroarea fostei administratii, ca în multe alte cazuri, a fost transferul activitatii de ingrijire a parcurilor către trei companii municipale. În conditii contractuale imposibil de sustinut financiar. Actuala administratie a fost obligata sa inchida companiile municipale.

Urgența nr. 8. Clădirile cu risc seimic

PNL: Finalizarea lucrărilor de consolidare începute și demararea altora noi la clădirile cu risc seismic

Nicușor Dan: Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic a obtinut o finantare de 290 milioane lei din PNRR. Pentru consolidarea a 17 cladiri: Muzeul Tattarescu, Blocul Rosenthal, Teatrul Bulandra si 14 blocuri de locuinte. Aceeași administrație a obtinut o finantare de 325 milioane lei din Programul national de consolidare a cladirilor cu risc seismic ridicat pentru 15 cladiri.

Pentru consolidarea altor 44 de cladiri aflate in diverse stadii de proiectare si executie, finantarea este prevazuta din bugetul local.

Urgența nr. 9 Urbanismul

PNL: Asumarea prin acțiuni concrete a politicii de urbanism, cu accent pe zonele centrale. Administrația Nicușor Dan abia a reușit să deblocheze contractul pentru realizarea PUG-ului. În tot acest timp, zonele centrale se află într-un proces avansat de degradare.

Nicușor Dan, extras: Contractul privind actualizarea Planului Urbanistic General, blocat din anul 2014, a fost reluat, in urma unei ample analize juriduce, in decembrie 2022. Punerea in valoare a Dambovitei: a fost constituit un grup de lucru impreuna cu Apele Romane, Prefectul, sectoarele interesate, unitatile administrativ teritoriale interesate (Chiajna, Popești Leordeni, Glina), Ordinul Arhitectilor si Asociatia Ivan Patzaichin (care a avut initiativa), formalizat prin protocol in mai 2022.

Urgența nr 10. Rețele

PNL: Crearea unui sistem multianual de planificare de investiții care să integreze toți operatorii de rețele din București (Termoenergetica, STB, Apa Nova, Distrigaz, Enel, NetCity etc.).

Nicșor Dan: Legea 51/2006 prevede obligatia autoritatilor locale de a primi de la operatori si de a avea o harta la zi cu retelele publice din localitate. In 2023 a inceput organizarea acestei harti.