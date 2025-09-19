Europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă a atras atenția că România ar putea pierde accesul la fonduri europene dacă nu respectă reformele pe care și le-a asumat. El a spus că, la reuniunea ECOFIN din 9 octombrie, Comisia Europeană ar putea lua o decizie dură pentru țara noastră.

Falcă a cerut coaliției de guvernare să înceteze certurile interne și să transmită un mesaj clar și unit: dacă guvernul continuă să comunice pe mai multe voci și să se certe între partide, România va părea o țară cu o guvernare neserioasă și nu va putea să iasă din criza bugetară.

El a atras atenția că Bruxelles-ul va urmări îndeaproape situația bugetară a României și că ziua de 9 octombrie va fi momentul în care Comisia Europeană va analiza și va decide asupra acesteia.

„În cazul în care coaliția va continua așa, ca orice măsură să fie transmisă public pe mai multe voci, pe mai multe atacuri, părem o echipă de guvernare neserioasă, o echipă de guvernare care nu o să avem capacitatea să scoatem România din această criză bugetară. Vine ziua de 9 octombrie, când ECOFIN-ul de la Bruxelles va analiza situația bugetară a României, ăla e momentul de analiză și de decizie a Comisiei Europene față de România.”

Întrebat la RFI dacă România ar putea pierde fonduri europene, Falcă a spus că există riscul ca țara să nu respecte promisiunile făcute anterior, încă din perioada în care guvernarea era la PSD, și că acest risc este mare în momentul în care programele și documentele de guvernare au fost trimise la Bruxelles.

El a precizat că, din această cauză, fondurile europene pentru România s-ar putea bloca.

„Riscul este să nu îndeplinim ceea ce am promis și în luna octombrie 2024, când guvernarea era la PSD. Riscul este să nu facem ceea ce am promis în momentul în care am făcut programul de guvernare și am venit cu documentele la Bruxelles (…), riscul este foarte mare să se blocheze fondurile europene pentru România.”

Potrivit spuselor sale, mai sunt doar câteva săptămâni pentru ca România să îndeplinească ce a promis partenerilor europeni. El a spus că, în prezent, partidele din coaliție nu au ajuns la un acord privind tăierile de cheltuieli din administrația locală. Divergențele continuă și pe tema plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, fiind tensiuni între PNL, PSD, USR și UDMR.