Președintele CNAS a transmis, cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice, că persoanele care donează efectiv și nu au venituri pot dobândi calitatea de asigurat, fără plata contribuției.

El a subliniat că donatorii oferă o șansă la viață pacienților diagnosticați cu boli grave de sânge sau ale sistemului imunitar și că gestul lor reprezintă un exemplu de solidaritate și responsabilitate.

„Astăzi le mulţumim celor care aleg să dăruiască o şansă la viaţă pacienţilor în lupta cu boli grave de sânge sau ale sistemului imunitar – donatorii de celule stem. Ei sunt dovada vie că gesturile de generozitate şi responsabilitate pot aduce speranţă în cazul diagnosticelor severe şi pot face diferenţa între boală şi vindecare. Ca semn de recunoştinţă pentru gestul lor altruist, toţi cei care donează efectiv celule stem şi nu au nicio sursă de venit pot dobândi calitatea de asigurat CNAS, fără plata contribuţiei, pe o perioadă de 10 ani. Avem în România aproape 110.000 potenţiali donatori înscrişi în Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH), însă pretutindeni nevoia de solidaritate pentru a salva vieţi este mai mare ca oricând”, a subliniat preşedintele CNAS într-un comunicat de presă.

Până în prezent, în România au fost efectuate 497 de transplanturi de celule stem hematopoietice, iar alți 47 de pacienți se află pe listele de așteptare pentru a găsi un donator compatibil.

În acest an au fost înscriși cinci noi donatori în Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, iar anul trecut 10 români au devenit donatori, comparativ cu 11 în 2023.

Potrivit CNAS, donatori pot fi persoanele cu vârste între 18 și 45 de ani, aflate în stare bună de sănătate. Înscrierea se poate face online, pe site-ul registru-celule-stem.ro, sau direct la unul dintre cele patru centre acreditate din București, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Procesul presupune inițial recoltarea unor probe de sânge sau de celule din mucoasa bucală. Acestea sunt comparate cu caracteristicile genetice ale pacienților. Dacă există compatibilitate, urmează analize suplimentare și, ulterior, donarea propriu-zisă de celule stem.

Președintele CNAS a încurajat cetățenii să se înscrie în Registrul Național, subliniind că nevoia de donatori este mai mare ca oricând. În prezent, România are aproape 110.000 de potențiali donatori înscriși, însă numărul pacienților care așteaptă un transplant arată că solidaritatea și implicarea rămân esențiale.