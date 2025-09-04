Agenția Națională de Transplant a semnalat că tot mai multe persoane întreabă cum se pot înscrie în Registrul Național al Donatorilor de Organe, Țesuturi și Celule. Principala problemă identificată este că mulți notari nu cunosc procedura corectă.

Unii percep taxe pentru declarațiile de consimțământ, deși legea prevede că aceste declarații sunt scutite de plata onorariului notarial.

”În ultima vreme, Agenţia Naţională de Transplant a primit numeroase întrebări din partea persoanelor interesate de modul de înscriere în Registrul Naţional al Donatorilor de Organe, Ţesuturi şi Celule. Principala problemă semnalată este că mulţi notari nu cunosc această procedură, iar unii solicită taxe pentru declaraţiile de consimţământ – deşi, conform legii, aceste declaraţii sunt scutite de plata onorariului notarial”, au transmis reprezentanții instituției miercuri, 3 septembrie.

Pentru a lămuri situația și a ajuta persoanele care vor să devină donatori, Agenția Națională de Transplant a trimis o adresă oficială către Uniunea Națională a Notarilor Publici din România, înregistrată ca Adresa nr. 1528 din 2 septembrie 2025.

Instituția a explicat că, potrivit legislației în vigoare (Legea nr. 95/2006 și Ordinul comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Justiției nr. 1158/2012), orice persoană care dorește să-și exprime opțiunea de donator trebuie să o facă printr-un act notarial, care ulterior este înscris în Registrul Național al Donatorilor de Organe, Țesuturi și Celule (R.N.D.).

De asemenea, a precizat că, în urma adresei transmise, Uniunea Națională a Notarilor Publici va emite o circulară către toate notariatele din țară pentru a asigura respectarea corectă a procedurii legale și pentru a informa complet cetățenii.

Reprezentanții Agenției Naționale de Transplant consideră că această măsură reprezintă un pas important în susținerea promovării donării de organe, țesuturi și celule, evidențiind că actul de a dona este o manifestare de solidaritate și generozitate extremă.

Prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de origine umană de la donatorul în viaţă se face în următoarele condiţii:

a) prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de origine umană, în scop terapeutic, se poate efectua de la persoane majore în viaţă, având capacitate de exerciţiu deplină, după obţinerea consimţământului informat, scris, liber, prealabil şi expres al acestora, conform modelului de formular aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii. Se interzice prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de la persoane fără discernământ;

b) consimţământul se semnează numai după ce donatorul a fost informat de medic, asistentul social sau alte persoane cu pregătire de specialitate asupra eventualelor riscuri şi consecinţe pe plan fizic, psihic, familial, profesional şi social, rezultate din actul prelevării;

c) donatorul poate reveni asupra consimţământului dat, până în momentul prelevării;

d) prelevarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană ca urmare a exercitării unei constrângeri de natură fizică sau morală asupra unei persoane sunt interzise;

e) donarea şi transplantul de organe, ţesuturi şi celule de origine umană nu pot face obiectul unor acte şi fapte juridice în scopul obţinerii unui folos material sau de altă natură;

f) donatorul şi primitorul vor semna un înscris autentic prin care declară că donarea se face în scop umanitar, are caracter altruist şi nu constituie obiectul unor acte şi fapte juridice în scopul obţinerii unui folos material sau de altă natură, conform modelului de formular aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii;

g) donatorul va fi scutit de plata spitalizării/spitalizărilor aferente donării, precum şi a costurilor aferente controalelor medicale periodice postdonare.

Se interzice prelevarea de organe, ţesuturi şi celule de la potenţiali donatori minori în viaţă. Prin excepţie, în cazul în care donatorul este minor şi este rudă de până la gradul al IV-lea cu primitorul, prelevarea de celule stem hematopoietice medulare sau periferice se face în următoarele condiţii:

a) prelevarea de celule stem hematopoietice medulare sau periferice de la minori se poate face numai cu consimţământul minorului, dacă acesta a împlinit vârsta de 10 ani, şi cu acordul scris al ocrotitorului legal, respectiv al părinţilor, tutorelui sau al curatorului, conform modelului de formular aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii. Dacă minorul nu a împlinit vârsta de 10 ani, prelevarea se poate face cu acordul ocrotitorului legal;

b) în cazul donatorului care are cel puţin 10 ani, consimţământul acestuia, scris sau verbal, se exprimă în faţa preşedintelui tribunalului în a cărui circumscripţie teritorială se află sediul centrului unde se efectuează transplantul sau al tribunalului în a cărui circumscripţie teritorială locuieşte donatorul, după efectuarea obligatorie a unei anchete psihosociale de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului.