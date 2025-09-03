Economistul Radu Georgescu a reacționat critic după ce premierul României a declarat public că situația bugetului este „mai gravă decât se știa”. Georgescu a catalogat această afirmație drept cel puțin ciudată, având în vedere că execuția bugetară este publică și transparentă.

Potrivit acestuia, Ministerul Finanțelor publică lunar aceste date, iar orice persoană familiarizată cu un raport P&L (profit și pierdere) ar putea observa gravitatea situației.

El a subliniat că, de cel puțin doi ani, România cheltuie anual cu aproximativ 30% mai mult decât încasează. Georgescu a făcut o paralelă cu viața reală, afirmând că „orice familie sau companie știe că este dezastruos să trăiești constant peste posibilități.”

Economistul a remarcat că, în ciuda noilor măsuri fiscale adoptate de la 1 ianuarie 2025 — inclusiv majorarea taxelor pentru IT, construcții și agricultură, creșterea accizelor și a impozitului pe dividende — deficitul bugetar a continuat să se adâncească. Mai exact, acesta s-a mărit cu 5 miliarde de lei comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

El a ironizat retorica guvernelor succesive, spunând că „fiecare guvern dă vina pe cel anterior” și și-a exprimat convingerea că următorul executiv va face același lucru cu actuala administrație.

Radu Georgescu consideră că adevărata problemă se ascunde într-o linie ignorată din raportul bugetar: dobânzile. Potrivit analizei sale, între ianuarie și iulie 2025, cheltuielile statului cu dobânzile au crescut cu 10 miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2024 — o creștere de 45%.

Estimările sale indică o majorare totală de peste 17 miliarde de lei pentru întreg anul 2025. Acest nivel, afirmă el, nu este acoperit nici măcar de „pachetul 1 și pachetul 2” de măsuri fiscale adoptate recent.

Economistul a avertizat că, din punct de vedere matematic, România nu mai poate susține aceste cheltuieli doar prin ajustări fiscale minore. El crede că, inevitabil, guvernul va fi nevoit să crească din nou TVA-ul și impozitul pe venit începând cu anul viitor.

Radu Georgescu estimează că TVA-ul ar putea urca la 24-26%, iar în 2027 statul va fi din nou forțat să majoreze taxele din cauza unei noi creșteri a cheltuielilor cu dobânzile, cuprinsă între 17 și 20 miliarde lei.

În opinia sa, trendul actual este nesustenabil, iar întrebarea nu mai este „dacă” România va intra în incapacitate de plată, ci „când”.

Economistul a reamintit că România nu a intrat în incapacitate de plată nici în timpul crizei din 2008, nici în anii ’90 sau în perioada comunistă. Ultima dată când acest lucru s-a întâmplat a fost în 1933.

Radu Georgescu a concluzionat că actualul sau viitorul guvern riscă să intre în istorie, însă „nu într-un sens pozitiv”, dacă nu va aborda cu seriozitate problema exploziei costurilor cu dobânzile.