Situația bugetară mai gravă decât se recunoaște oficial?
Economistul Radu Georgescu a reacționat critic după ce premierul României a declarat public că situația bugetului este „mai gravă decât se știa”. Georgescu a catalogat această afirmație drept cel puțin ciudată, având în vedere că execuția bugetară este publică și transparentă.
Potrivit acestuia, Ministerul Finanțelor publică lunar aceste date, iar orice persoană familiarizată cu un raport P&L (profit și pierdere) ar putea observa gravitatea situației.
El a subliniat că, de cel puțin doi ani, România cheltuie anual cu aproximativ 30% mai mult decât încasează. Georgescu a făcut o paralelă cu viața reală, afirmând că „orice familie sau companie știe că este dezastruos să trăiești constant peste posibilități.”
Taxe mai mari, deficit mai mare
Economistul a remarcat că, în ciuda noilor măsuri fiscale adoptate de la 1 ianuarie 2025 — inclusiv majorarea taxelor pentru IT, construcții și agricultură, creșterea accizelor și a impozitului pe dividende — deficitul bugetar a continuat să se adâncească. Mai exact, acesta s-a mărit cu 5 miliarde de lei comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.
El a ironizat retorica guvernelor succesive, spunând că „fiecare guvern dă vina pe cel anterior” și și-a exprimat convingerea că următorul executiv va face același lucru cu actuala administrație.
Creștere explozivă a cheltuielilor cu dobânzile
Radu Georgescu consideră că adevărata problemă se ascunde într-o linie ignorată din raportul bugetar: dobânzile. Potrivit analizei sale, între ianuarie și iulie 2025, cheltuielile statului cu dobânzile au crescut cu 10 miliarde de lei față de aceeași perioadă din 2024 — o creștere de 45%.
Estimările sale indică o majorare totală de peste 17 miliarde de lei pentru întreg anul 2025. Acest nivel, afirmă el, nu este acoperit nici măcar de „pachetul 1 și pachetul 2” de măsuri fiscale adoptate recent.
Previziuni sumbre pentru 2026 și 2027
Economistul a avertizat că, din punct de vedere matematic, România nu mai poate susține aceste cheltuieli doar prin ajustări fiscale minore. El crede că, inevitabil, guvernul va fi nevoit să crească din nou TVA-ul și impozitul pe venit începând cu anul viitor.
Radu Georgescu estimează că TVA-ul ar putea urca la 24-26%, iar în 2027 statul va fi din nou forțat să majoreze taxele din cauza unei noi creșteri a cheltuielilor cu dobânzile, cuprinsă între 17 și 20 miliarde lei.
În opinia sa, trendul actual este nesustenabil, iar întrebarea nu mai este „dacă” România va intra în incapacitate de plată, ci „când”.
Risc de default pentru prima dată din 1933 pentru România
Economistul a reamintit că România nu a intrat în incapacitate de plată nici în timpul crizei din 2008, nici în anii ’90 sau în perioada comunistă. Ultima dată când acest lucru s-a întâmplat a fost în 1933.
Radu Georgescu a concluzionat că actualul sau viitorul guvern riscă să intre în istorie, însă „nu într-un sens pozitiv”, dacă nu va aborda cu seriozitate problema exploziei costurilor cu dobânzile.
„Ieri, premierul a declarat că «Situația bugetului era mult mai gravă decât știam». O declarație cam ciudată, având în vedere că execuția bugetară a Guvernului României este publică.
În fiecare lună, Ministerul de Finanțe publică execuția bugetară pe luna precedentă. Cei din companiile private numesc acest raport P&L (Profit & Loss). P&L-ul României arată de doi ani că România cheltuie anual cu 30% mai mult decât încasează.
Toate familiile și companiile știu că este nasol când cheltuiești cu 30% mai mult decât veniturile lunare. În ultimii 30 de ani, fiecare guvern a dat vina pe guvernul anterior. Bag mâna în foc că viitorul guvern va da vina pe actualul guvern.
Deficitul bugetar, anul acesta, a crescut cu 5 miliarde de lei comparativ cu anul trecut, deși de la 1 ianuarie 2025 au crescut taxele pentru aproximativ 1 milion de români (IT, construcții, industria agricolă). S-au mărit accizele. S-a mărit impozitul pe dividende. A fost crescut „din pix” salariul minim pentru a crește veniturile statului din taxele salariale.
Ce se întâmplă cu România? Ce nu este OK? Guvernul României a fost blestemat de vreo vrăjitoare care a fost amendată că nu avea casă de marcat și nu dădea bon fiscal? Nu.
Dacă înțelegi cât de cât rapoartele P&L, vei vedea de unde vine problema. În raportul P&L este o linie care se numește Dobânzi. Se pare că nimeni nu se uită la această linie.
În perioada ianuarie–iulie 2025, cheltuielile cu dobânzile au crescut cu 10 miliarde de lei comparativ cu 2024!!! Adică o creștere de 45%!!! Pe tot anul 2025, cheltuielile cu dobânzile vor crește cu mai mult de 17 miliarde de lei!!!
Păi pachetul 1 + pachetul 2 nici măcar nu acoperă această nouă gaură de 17 miliarde lei. Din punct de vedere matematic, nu se poate acoperi această gaură care crește accelerat.
De aceea bag mâna în foc că, la anul, guvernul va crește iar TVA-ul și impozitul pe venit. Probabil TVA-ul va ajunge la 24–26%.
Problema este că, la anul, se va repeta povestea din acest an. Cheltuielile cu dobânzile vor crește iar cu 17–20 miliarde lei. Asta înseamnă că, în 2027, guvernul va trebui să crească din nou taxele.
Păstrând acest trend, rămâne doar întrebarea: când va intra România în incapacitate de plată?
România nu a intrat în incapacitate de plată în 2008. Nici măcar în anii 1990. Nici măcar pe vremea lui Ceaușescu.
Ultima dată când România a intrat în incapacitate de plată a fost în 1933. Probabil, actualul guvern sau următorul vor intra în istoria României. Dar nu într-un sens pozitiv”, spune economistul Radu Georgescu într-o postare pe Facebook.