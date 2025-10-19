Prioritatea în sensul giratoriu
Legea 195/2002 prevede că, la intersecțiile cu sens giratoriu, șoferii trebuie să respecte regulile privind circulația pe benzi, să semnalizeze din timp intenția de a părăsi intersecția și să se asigure că pot face acest lucru fără a afecta traficul sau siguranța celorlalți participanți.
Regula implică faptul că vehiculele care circulă pe benzile superioare trebuie să lase prioritate celor care se află pe benzile inferioare. Această normă a generat însă diverse neclarități privind modul în care se acordă prioritatea în cadrul sensurilor giratorii.
Potrivit Art. 57 alin. (4) din OUG 195/2002, în intersecțiile semnalizate cu sens giratoriu, vehiculele aflate deja în interiorul sensului au prioritate față de cele care intenționează să intre în intersecție.
Există șoferi care cred că pot intra pe banda 1 dacă un alt vehicul se află pe banda a doua din sensul giratoriu, însă regula impune că prioritatea trebuie respectată indiferent de banda pe care circulă celălalt autovehicul.
Cine este vinovat în cazul unui accident în sensul giratoriu?
Dacă, în momentul intrării în sensul giratoriu, un vehicul aflat pe banda a doua te lovește, răspunderea pentru producerea accidentului revine tot celui care pătrunde în intersecție.
Faptul că te afli pe banda 1 și cel de pe banda a doua iese din sensul giratoriu nu schimbă faptul că inițial trebuia să-i acorzi prioritate.
Pe canalul său de YouTube, polițistul Tavi Perțea a oferit clarificări privind modul de aplicare a legii și comportamentul corect al șoferilor în astfel de cazuri.
Polițistul Tavi Perțea a explicat că, într-o situație în care un autoturism A circulă în sensul giratoriu pe banda a doua și schimbă banda pentru a ieși, intersectându-se cu un autoturism B care pătrunde ulterior în sens de pe alt drum, prioritatea aparține întotdeauna vehiculului care se află deja în sens, indiferent pe ce bandă se află acesta.
El a subliniat că legea nu limitează prioritatea doar la banda întâi; toate autoturismele aflate în sens au dreptul de trecere. Astfel, autoturismul B nu avea voie să intre în intersecție cât timp A circula deja în sens, chiar dacă banda unu părea liberă, și trebuie să lase vehiculul din sens să-și termine manevrele fără a fi deranjat.
Polițistul a mai explicat că nu se poate considera că B și-ar fi câștigat prioritatea doar pentru că a pătruns în sens, similar situației unui semafor roșu: intrarea în intersecție este interzisă cât timp circulă alte vehicule. În consecință, dacă s-ar produce un accident, responsabilitatea revine autoturismului B, care riscă sancțiuni, suspendarea permisului și obligativitatea redobândirii acestuia.
”Avem autoturismul A circulă în sensul giratoriu, dar pe banda doi. Iar în momentul în care vrea să iasă din sens, schimbă banda și se intersectează cu autoturismul B, care a pătruns ulterior în sens de pe alt drum, da, din partea de jos.
Iar întrebarea este cine are prioritate? Iar răspunsul îl găsim în lege unde scrie așa că are prioritate cel care circulă în sensul giratoriu față de cel care urmează să pătrundă.
Iar în momentul în care autoturismul B se afla la colțul intersecției și dorea să pătrundă în sensul giratoriu, urmărind traiectoriile, rezultă că autoturismul a circulat deja în sens.
Și atenție, în lege nu spune că au prioritate doar autoturismele care circulă în sensul giratoriu pe banda 1, nu, ci toate autoturismele care circulă în sensul giratoriu, indiferent că sunt pe banda doi sau pe trei, dar depinde câte benzi are sensului giratoriu. Deci autoturismul a circulat deja în sens și are prioritate de trecere pentru că autoturismul B n avea voie să treacă de colțul intersecției.
El n-avea voie să intre în sensul giratoriu atât timp cât în sens circulă autoturisme. Chiar dacă banda unu este liberă, atenție, n-ai voie să intri în sens. Ești obligat să-l lași pe cel care are prioritate, care circulă deja în sens, să schimbe banda, să iasă din sens, să și facă manevrele, dar n-ai voie să l deranjezi cu nimic.
După care intri și tu în sens. Nu putem să ne limităm strict la momentul conflictului dintre cele două autoturisme pentru că mulți așa zic domnule autoturismul B a apucat să pătrundă în sens și gata, este pe banda lui, nu mai trebuie să dea prioritate, este obligat doar autoturismul A să se asigure. Să presupunem că aici autoturismul B ar fi avut semafor și avea roșu. Păi, ai voie să intri în intersecție dacă ai roșu, chiar dacă banda unu este liberă? Zici: „Domnule, mă bag și eu un pic pe banda unu, nu vă deranjez cu nimic și după aia gata, mi am câștigat prioritatea.” Nu, n ai voie.
Așa se presupune și în acest caz. Da, atât timp cât în sensul giratoriu circul autoturisme, indiferent pe ce bandă, tu nu ai voie să intri în sens. Așadar, autoturismul B este vinovat. În caz de accident rămâne fără permisul de conducere pentru neacordare de prioritate cu pagube materiale pentru trei luni de zile și este obligat să dea redobândire pentru că în caz contrar se majorează suspendarea la 120 de zile”, spune acesta.