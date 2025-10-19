Legea 195/2002 prevede că, la intersecțiile cu sens giratoriu, șoferii trebuie să respecte regulile privind circulația pe benzi, să semnalizeze din timp intenția de a părăsi intersecția și să se asigure că pot face acest lucru fără a afecta traficul sau siguranța celorlalți participanți.

Regula implică faptul că vehiculele care circulă pe benzile superioare trebuie să lase prioritate celor care se află pe benzile inferioare. Această normă a generat însă diverse neclarități privind modul în care se acordă prioritatea în cadrul sensurilor giratorii.

Potrivit Art. 57 alin. (4) din OUG 195/2002, în intersecțiile semnalizate cu sens giratoriu, vehiculele aflate deja în interiorul sensului au prioritate față de cele care intenționează să intre în intersecție.

Există șoferi care cred că pot intra pe banda 1 dacă un alt vehicul se află pe banda a doua din sensul giratoriu, însă regula impune că prioritatea trebuie respectată indiferent de banda pe care circulă celălalt autovehicul.

Dacă, în momentul intrării în sensul giratoriu, un vehicul aflat pe banda a doua te lovește, răspunderea pentru producerea accidentului revine tot celui care pătrunde în intersecție.

Faptul că te afli pe banda 1 și cel de pe banda a doua iese din sensul giratoriu nu schimbă faptul că inițial trebuia să-i acorzi prioritate.

Pe canalul său de YouTube, polițistul Tavi Perțea a oferit clarificări privind modul de aplicare a legii și comportamentul corect al șoferilor în astfel de cazuri.

Polițistul Tavi Perțea a explicat că, într-o situație în care un autoturism A circulă în sensul giratoriu pe banda a doua și schimbă banda pentru a ieși, intersectându-se cu un autoturism B care pătrunde ulterior în sens de pe alt drum, prioritatea aparține întotdeauna vehiculului care se află deja în sens, indiferent pe ce bandă se află acesta.

El a subliniat că legea nu limitează prioritatea doar la banda întâi; toate autoturismele aflate în sens au dreptul de trecere. Astfel, autoturismul B nu avea voie să intre în intersecție cât timp A circula deja în sens, chiar dacă banda unu părea liberă, și trebuie să lase vehiculul din sens să-și termine manevrele fără a fi deranjat.

Polițistul a mai explicat că nu se poate considera că B și-ar fi câștigat prioritatea doar pentru că a pătruns în sens, similar situației unui semafor roșu: intrarea în intersecție este interzisă cât timp circulă alte vehicule. În consecință, dacă s-ar produce un accident, responsabilitatea revine autoturismului B, care riscă sancțiuni, suspendarea permisului și obligativitatea redobândirii acestuia.