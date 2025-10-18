Proprietarii de autovehicule trebuie să fie conștienți că schimbarea nuanței unei mașini, fie prin vopsire, fie prin aplicarea de folii, este strict reglementată. Orice modificare a culorii originale trebuie notificată autorităților prin RAR, iar nerespectarea acestei obligații poate atrage sancțiuni semnificative.

Modificarea nuanței unui autovehicul presupune obligații legale clare: dacă proprietarul nu actualizează datele în documentele oficiale, riscă amenzi atât la verificările de rutină din trafic, cât și la inspecția tehnică periodică.

Cartea de identitate a unui autovehicul permite înregistrarea doar a zece nuanțe principale: alb, galben, portocaliu, roșu, violet, albastru, gri, maro și negru.

Nerespectarea actualizării culorii unui autovehicul în actele oficiale poate atrage sancțiuni sau chiar respingerea emiterii unor documente în cadrul următoarelor controale tehnice.

De asemenea, dacă un vehicul prezintă o culoare diferită față de cea înscrisă în cartea de identitate, acest lucru poate stârni suspiciuni de fals în timpul unui control în trafic sau la o tranzacție de vânzare-cumpărare.

Pentru a înregistra la RAR o modificare de culoare a vehiculului, conducătorul auto trebuie să se prezinte cu o cerere completată şi semnată în faţa unui reprezentant al instituţiei, însoţită de actul de identitate şi cartea de identitate a autovehiculului (CIV). Aceste documente constituie baza formală a înregistrării schimbării şi sunt solicitate obligatoriu în cadrul procedurii.

Orice intervenție semnificativă asupra unui autovehicul impune, de regulă, trecerea prin procedura de reomologare la RAR.

Conducătorii auto care efectuează modificări majore, cum ar fi o schimbare completă a distribuției vehiculului, trebuie să parcurgă procedura de reomologare la RAR.

Reomologarea devine obligatorie și în alte situații, printre care se numără:

Intervenții tehnice: înlocuirea motorului, modificarea sistemului de frânare, a direcției sau a instalațiilor de iluminat.

Schimbări structurale: adăugarea sau eliminarea scaunelor ori a ușilor, precum și orice ajustare a caroseriei.

Orice intervenție asupra unui autovehicul care influențează structura sau funcționarea acestuia poate pune în pericol siguranța pasagerilor. Din acest motiv, reomologarea la RAR reprezintă un pas crucial, garantând că vehiculul respectă normele de siguranță necesare pentru circulația pe drumurile publice.

Chiar și pentru simple modificări, precum înlocuirea becurilor, conducătorii auto trebuie să respecte reglementările legale în vigoare.

Conform reglementărilor RAR, instalarea de lumini LED pe vehiculele mai vechi este admisă, dar doar dacă se respectă standardele tehnice legale: echipamentele trebuie să fie omologate, iar montajul realizat astfel încât să nu pună în pericol siguranța în trafic.

RAR a aprobat anumite modele de LED-uri prin emiterea certificatelor de conformitate, permițând astfel instalarea lor legală. Printre tipurile de becuri omologate se numără H1, H4, H7 și W5W.

Fiecare certificat de conformitate pentru produsele LED autorizate conține, de asemenea, o anexă cu lista vehiculelor compatibile, indicând modele pe care becurile pot fi montate legal ca înlocuitori.