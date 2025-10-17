Primarul municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila, a anunțat că folosirea câinilor din rasele Kangal, ciobănesc caucazian şi ciobănesc de Asia Centrală pentru paza turmelor de oi va fi interzisă pe teritoriul localității.

Măsura a fost adoptată de Consiliul Local în urma unei ședințe desfășurate joi, 16 octombrie, decizia fiind motivată prin riscurile ridicate de siguranță publică pe care aceste rase le-ar reprezenta în apropierea zonelor locuite.

Edilul a explicat că, începând de acum, câinii din aceste rase nu vor mai putea fi utilizați la paza turmelor și cirezilor de pe teritoriul administrativ al municipiului. El a precizat că discuțiile privind interdicția au început încă din primăvară, când s-a ridicat problema pericolului pe care îl pot reprezenta animalele care nu sunt adaptate condițiilor locale de pășunat.

Câinii Kangal, ciobănești caucazieni și de Asia Centrală ar fi deosebit de agresivi și predispuși la atacuri asupra oamenilor și animalelor domestice, mai ales în zonele frecventate de turiști și pelerini, transmite primarul Korodi Attila.

Edilul din Miercurea Ciuc a subliniat că decizia Consiliului Local are scopul de a preveni alte incidente tragice și de a asigura desfășurarea pășunatului în condiții de siguranță. El a menționat că, deși crescătorii de animale au solicitat în primăvară amânarea interdicției, un nou atac grav produs în toamnă a demonstrat că situația nu mai putea fi amânată.

În consecință, regulamentul de pășunat a fost modificat, fiind interzisă folosirea celor trei rase menționate, precum și pășunatul fără autorizație.

„De acum înainte, câinii din rasele Kangal, Ciobănesc Caucazian și Ciobănesc de Asia Centrală NU MAI POT FI FOLOSIȚI la paza turmelor și cirezilor pe teritoriul administrativ al municipiului Miercurea-Ciuc! 🐕 Încă din primăvară s-a discutat despre interzicerea, din motive de siguranță publică, a acelor rase de câini care nu au fost crescute pentru condițiile locale de pășunat. Câinii din rasele Kangal, Ciobănesc Caucazian și Ciobănesc de Asia Centrală nu pot fi folosiți în apropierea zonelor locuite, pe pășunile frecventate de turiști și pelerini, deoarece aceste rase sunt extrem de agresive și pot ataca oameni sau animale domestice fără motiv. 🤝Am încredere că și alte administrații locale vor lua decizii la fel de responsabile. Numai astfel putem, împreună, preveni alte tragedii și asigura pășunatul în condiții de siguranță și liniște. 👉 În primăvară, crescătorii au cerut o amânare, însă după un nou atac grav al unor câini ciobănești în această toamnă s-a confirmat că nu mai putem manifesta răbdare! Prin urmare, Consiliul Local Miercurea-Ciuc, în ședința de astăzi, a decis să modifice regulamentul de pășunat, interzicând clar folosirea acestor trei rase de câini la paza turmelor și cirezilor. Pășunatul fără autorizație este interzis, iar regulamentul interzice, de asemenea, deținerea câinilor periculoși. Astfel, cercul s-a închis. ▶️ Dacă observați câini Kangal, Ciobănești Caucazieni sau de Asia Centrală pe pășuni, anunțați imediat Poliția Locală Miercurea-Ciuc la numerele de telefon 📞0266–315120 / 221, pentru protejarea vieții oamenilor!”, este mesajul postat de primar pe pagina sa de Facebook.

Decizia vine în contextul unor incidente recente care au implicat atacuri ale câinilor ciobănești. În luna iunie, un tânăr de 21 de ani a fost atacat violent de câinii unei stâne din Munții Făgăraș, într-o zonă turistică.

Directorul Serviciului Salvamont Sibiu, Dan Popescu, a relatat atunci că apelul la 112 a fost făcut de cabanierul de la Cabana Bârcaciu, care a coborât victima până la baza muntelui, unde aceasta a fost preluată de echipajele medicale.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, tânărul a suferit o plagă prin mușcătură de câine la picior și un traumatism la umăr, fiind transportat conștient la Unitatea de Primiri Urgențe din Sibiu pentru îngrijiri medicale.