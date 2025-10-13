Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, avertizează că Rusia „se joacă cu focul” și riscă să agraveze tensiunile.

Ea a făcut această declarație după mai multe cazuri în care drone rusești au intrat ilegal în spațiul aerian al Europei. Kallas a avertizat că, de fiecare dată când un aparat de zbor rusesc intră pe teritoriul aerian european, există riscul ca situația să scape de sub control, chiar și din greșeală. Kallas a menționat că acestea s-au petrecut în mai multe țări ale Uniunii Europene — printre care România, Polonia, Danemarca și Germania — și că ele au început încă din vară.

Ea a mai spus că Rusia se comportă ca și cum ar provoca un război și că Europa trebuie să-și transforme puterea economică într-o forță militară care să descurajeze astfel de acțiuni.

Kallas se află la Kiev, Ucraina, unde s-a întâlnit cu ministrul de Externe al Ucrainei, Andrii Sibiha. Cei doi discută despre sprijinul militar și financiar oferit de Uniunea Europeană, dar și despre protejarea sistemului energetic al Ucrainei.

La rândul său, Sibiha a afirmat că Rusia încearcă să descurajeze populația prin atacuri asupra rețelei energetice și că Ucraina este conștientă de această strategie. El a cerut sprijin suplimentar din partea aliaților pentru a proteja infrastructura energetică, în timp ce Guvernul de la Kiev solicită în continuare sisteme de apărare aeriană.

The evidence of Russia’s war crimes in Ukraine is plain to see.

Unpunished crimes only encourage new atrocities. Today, we are providing the first €10 million for the Special Tribunal to ensure that those responsible for the crimes of aggression do not escape justice. pic.twitter.com/TpvpraxE9e — Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2025

Șeful Serviciului de Informații Externe al Germaniei (BND), Martin Jaeger, crede că Rusia ar putea ataca un stat membru NATO și că, potrivit estimărilor serviciilor secrete germane, ar fi pregătită să intre într-un conflict direct cu alianța nord-atlantică înainte de anul 2029. El a explicat că Rusia crede că poate să-și extindă influența spre vest și să facă Europa, deși mai puternică economic, dependentă de ea. Jaeger a avertizat că Rusia nu ar ezita să folosească forța militară dacă ar considera acest lucru necesar.

Jaeger a mai spus că scopul Rusiei este să sperie Europa până când aceasta nu mai reacționează și cedează presiunilor. El a subliniat că Europa nu trebuie să creadă că are timp până în 2029, pentru că tensiunile sunt deja foarte mari și situația devine tot mai periculoasă.

„Moscova consideră că are șanse realiste de a-și extinde zona de influență spre Vest și de a face Europa, mult mai puternică economic, dependentă de Rusia. Pentru a atinge acest obiectiv, Rusia nu va ezita, dacă va fi necesar, să intre în conflict militar direct cu NATO. (…) Nu trebuie să ne culcăm pe lauri, gândindu-ne că un eventual atac rusesc nu va avea loc înainte de 2029. Suntem deja în focul acțiunii, în prezent”, a afirmat Martin Jaeger.

Jaeger a spus că în Europa există o „pace rece”, care s-ar putea transforma oricând într-un conflict deschis, și că statele europene trebuie să fie pregătite pentru o eventuală escaladare.

Șeful Serviciului de Informații Interne al Germaniei (BfV), Sinan Selen,a fost de aceeași părere. El a zis că Rusia își continuă acțiunile agresive împotriva Germaniei, a Uniunii Europene și a aliaților occidentali. Potrivit lui, serviciile ruse își schimbă constant strategiile pentru a slăbi democrațiile europene.

El a adăugat că Germania observă tot mai multe activități de spionaj, manipulare prin dezinformare, tentative de influență politică, sabotaj și atacuri cibernetice venite din partea Rusiei și a altor state. Selen a mai spus că Rusia nu a renunțat la metodele din timpul Războiului Rece și că folosește în continuare aceleași tactici pentru a-și atinge scopurile.