Potrivit COTAR, noile modificări ale Legii RCA nr. 132/2017 le-ar permite companiilor de asigurări să decidă unilateral ce trebuie reparat la o mașină, unde va fi efectuată reparația și cât va costa. Păgubitul ar putea fi pus în situația de a plăti din propriul buzunar diferența dintre suma stabilită de asigurător și costul real al reparației.

Confederația susține că proiectul ar elimina dreptul păgubitului de a alege liber unitatea de service, de a mandata o persoană sau o firmă care să-l reprezinte și chiar posibilitatea de a solicita un vehicul de înlocuire pe durata reparației. În plus, costul reparațiilor ar urma să fie calculat exclusiv de compania de asigurări, fără a ține cont de devizul service-ului.

COTAR consideră că amendamentele contravin legislației naționale și europene, inclusiv Constituției României și principiului reparării integrale a prejudiciului. Organizația atrage atenția că aceste prevederi pot duce la discriminări între cetățenii români și cei străini, întrucât doar cei din urmă și-ar putea repara integral vehiculele avariate.

În comunicatul transmis, COTAR estimează că plățile despăgubirilor în regie proprie au generat deja un deficit de aproximativ 1 miliard de euro anual la bugetul de stat, iar adoptarea noilor modificări ar putea dubla această valoare.

Organizația susține că impactul economic ar fi „devastator”, afectând nu doar șoferii, ci și întreaga industrie autohtonă — de la companiile de transport și service-urile auto, până la distribuitorii de piese, materiale de vopsitorie și firmele de leasing.

COTAR acuză existența unor conflicte de interese și afirmă că printre autorii amendamentelor s-ar număra un deputat al minorităților naționale, a cărui familie deține o companie de brokeraj în asigurări. Printre propunerile acestuia se numără:

decăderea din drepturi a păgubitului care nu formulează obiecții scrise în termen de 60 de zile de la primirea ofertei de despăgubire;

eliminarea posibilității de a încheia o poliță RCA pe o perioadă mai scurtă de șase luni.

Potrivit COTAR, în dezbaterea parlamentară lipsesc complet propunerile formulate de asociațiile de consumatori, reprezentanții industriei transporturilor și service-urile auto, fiind luate în considerare doar solicitările companiilor de asigurări.

Președintele COTAR, Vasile Ștefănescu, susține că modificările sunt făcute „în avantajul multinaționalelor din asigurări” și în detrimentul șoferilor români. El avertizează că adoptarea legii în această formă va declanșa proteste la scară națională, care vor include suspendarea activității economice a firmelor din transporturi, service-uri și domeniile conexe.

„Instituțiile abilitate trebuie să verifice, cu celeritate, dacă există înțelegeri subterane între factorii politici și multinaționalele din asigurări, deoarece TOATE aceste modificări sunt în avantajul multinaționalelor din asigurări și prejudiciază grav interesele celor 8 milioane de plătitori de polițe RCA. Actuala clasă politică aflată la guvernare, în loc să se orienteze după legislațiile RCA din țări cu democrații consolidate și cu experiență în domeniul asigurărilor auto (de exemplu, Germania și Austria) – legislații care au în centru nevoile consumatorului de asigurări – pur și simplu ignoră consumatorul român și îl aservește societăților multinaționale din asigurări, care primesc cadou cea mai favorabilă lege a asigurărilor RCA din Europa și controlul deplin asupra pieței din România! Invităm mass-media alături de noi, mâine, la Parlament, pentru a transmite în direct momentul în care se va consuma execuția celor 8 milioane de șoferi români și a industriei auto, cea care generează 15% din PIB-ul României, o execuție susținută de vicepreședintele ASF Sorin Mititelu, persoană care demonstrează constant că a ales tabăra asigurătorilor și nu este capabil să exercite o funcție care trebuie să fie imparțială, în serviciul cetățenilor români”, a declarat Vasile Ștefănescu.

COTAR cere Parlamentului să respingă amendamentele suplimentare și să adopte proiectul în forma votată de Senat, care transpune directiva europeană 2021/2118/CE fără modificări suplimentare.

„Reamintim acelorași parlamentari faptul că multinaționalele din asigurări care operează în România au obținut pentru al treilea an consecutiv profituri istorice, în timp ce nivelul de trai al românilor s-a deteriorat în mod continuu. Mai mult, aceste multinaționale nu plătesc TVA și își exportă profitul prin diverse mecanisme, cum este cel al prețurilor de transfer. Prin urmare, solicităm Parlamentului României să voteze proiectul în forma adoptată de către Senat, pentru a transpune cu celeritate Directiva Europeană și pentru a respecta principiul bicameralismului”, mai spune COTAR.

Organizația mai solicită ca eventualele schimbări ale legii RCA să fie supuse dezbaterii publice și analizate într-un grup de lucru cu participarea tuturor actorilor afectați. În final, COTAR reamintește parlamentarilor că „au fost aleși de cetățeni, nu de companiile multinaționale de asigurări”.