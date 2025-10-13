Cererea pentru zboruri flexibile crește în România, tot mai mulți călători căutând opțiuni fără a avea în minte o destinație sau o perioadă exactă.

În această direcție, Vola lansează în noua versiune a aplicației sale GoVola un motor de căutare care permite utilizatorilor să caute zboruri „Oricând” și „Oriunde”, afișând automat cele mai mici prețuri disponibile. Funcționalitatea combină flexibilitatea totală cu tehnologia internă Vola, analizând întregul sistem de furnizori pentru a oferi prețurile cele mai avantajoase.

Această lansare reprezintă cel mai important update al aplicației GoVola și marchează începutul unei noi etape de inovație în experiența călătorilor. Potrivit datelor interne Vola, tot mai mulți români caută zboruri fără destinație sau perioadă fixă, fapt care a determinat echipa să regândească complet procesul de căutare.

Noua tehnologie, denumită Deal Finder, simplifică selecția și optimizează întreaga experiență, transformând căutarea într-un proces inteligent, bazat pe flexibilitate și eficiență.

„Dacă în urmă cu câțiva ani vârful de tehnologie în rezervările de bilete de avion însemna simpla afișare a celui mai mic preț pe date și destinații exacte, în era inteligenței artificiale motoarele de căutare optimizează automat rezultatele, reducând complexitatea deciziei și ajutând utilizatorii să găsească mai rapid zborurile potrivite la prețuri mai bune.”

Deal Finder este disponibil exclusiv în aplicația mobilă GoVola. Funcționalitatea a fost dezvoltată integral de echipa de produs Vola, folosind tehnologia internă de analiză a prețurilor și un design intuitiv. Rezultatul este un motor de căutare care reduce complexitatea procesului de decizie și ajută utilizatorii să găsească rapid zborurile potrivite la cele mai bune prețuri.

Deal Finder integrează tehnologia internă de analiză a prețurilor și un design prietenos pentru aplicația mobilă, adunând informații din toate sursele disponibile și interpretându-le inteligent. Aceasta simplifică procesul de luare a deciziilor și optimizează căutările.

„În aplicația GoVola, aducem o nouă generație de tehnologie de travel. Noul motor de căutare Deal Finder este primul pas dintr-o serie de lansări menite să schimbe modul în care oamenii caută și rezervă zboruri. GoVola va deveni aplicația de referință pentru zboruri flexibile și avantajoase în regiune”, a declarat Daniel Truică, CEO Vola.

Căutări eficiente: analizează milioane de combinații de date, destinații și perioade pentru a oferi rapid cele mai avantajoase opțiuni.

Flexibilitate totală: utilizatorii pot căuta zboruri „Oricând” și „Oriunde”, economisind prin alegerea perioadelor și destinațiilor cu tarife mai mici.

Rezultate optimizate: include opțiuni precum intervalul de ședere, date flexibile și zboruri directe, reducând timpul și efortul necesar pentru căutare.

„Deal Finder este mai mult decât o nouă funcționalitate, este o inovație construită în jurul utilizatorului. Am observat cum călătorii de astăzi caută flexibilitate și inspirație, iar noul nostru motor de căutare oferă exact asta: răspunsul la întrebarea: unde și când e cel mai avantajos să zbori?”, a adăugat Claudia Tocilă, Marketing Manager Vola.

Lansarea Deal Finder marchează o etapă nouă pentru GoVola, care se afirmă ca principalul centru de inovație Vola. Aplicația devine platforma de referință pentru rezervări de zboruri flexibile și avantajoase în regiune, fiind deja în top 5 aplicații de travel din România la doar trei luni de la update.

Prin funcționalități precum „Oriunde” și „Oricând”, utilizatorii beneficiază de libertate completă în explorarea destinațiilor și control asupra planificării călătoriilor. Vola nu lansează doar o funcționalitate, ci redefinește modul în care oamenii percep călătoriile: mai liber, mai personal și mai inteligent, consolidându-și poziția de lider în inovație și experiențe superioare de călătorie în România și regiune.

Despre Vola

Vola este lider de piață în România, cu prezență și în Polonia, Bulgaria și Moldova. Din 2007, compania a înregistrat o creștere rapidă, extinzându-și constant cifra de afaceri, numărul de angajați și baza de clienți.

Vola oferă servicii complete de turism pentru persoane fizice și companii, inclusiv rezervări de bilete de avion, hoteluri, vacanțe și asigurări de călătorie. Recent, compania s-a concentrat pe servicii fintech inovatoare, precum Fast Refund, Trip Protect și Flex. De asemenea, a fost clasată pe primul loc în topul Deloitte Technology Fast 50 din Europa Centrală, timp de trei ani consecutivi.

În 2024, Resource Partners a achiziționat 80% din grupul ITH, din care face parte și Vola.