Pe anumite rute operate de Virgin Australia, pasagerii care călătoresc la clasa economică pot încerca să își asigure un loc liber alături, însă nu prin cumpărare directă, ci printr-un sistem de oferte.

Compania a introdus recent opțiunea denumită „neighbour-free seating”, disponibilă pe anumite curse interne și pe zboruri internaționale de scurtă durată. Spre deosebire de alți operatori aerieni care vând direct scaunul vecin, Virgin Australia a optat pentru varianta licitației.

Virgin Australia le oferă călătorilor de la clasa economică, pe anumite rute, posibilitatea de a licita pentru privilegiul de a avea scaunul vecin neocupat.

Odată cumpărat biletul, doritorii pot trimite oferta direct prin aplicația Virgin Australia.

Licitațiile pentru scaunul liber încep de la 30 de dolari australieni (aproximativ 17 euro), iar rezultatele sunt comunicate cu cel puțin două ore înainte de decolare. Totuși, locul liber nu este garantat: dacă altcineva câștigă scaunul în perioada licitației, suma oferită este returnată. Sistemul este disponibil doar pentru pasagerii care dețin maximum două bilete într-o singură rezervare și se aplică pentru un singur scaun, fără a include bagajele suplimentare.

Călătorii care dețin bilete la clasa Economy X sau Business nu pot participa la această licitație.

Virgin Australia a lansat această opțiune ca răspuns la un sondaj din 2023, care a relevat că 42% dintre pasageri ar fi dispuși să plătească pentru un scaun liber la zborurile internaționale, iar aproximativ o treime ar accepta același lucru pe cursele interne ce depășesc trei ore.

În prezent, sistemul este activ pe trasee precum Melbourne – Adelaide, Brisbane – Sydney și Sydney – Perth, iar compania plănuiește să îl extindă și pe alte rute.

Și în Europa, mai mulți transportatori aerieni au adoptat inițiative comparabile.

Air France propune serviciul „Empty Seat – My Extra Space”, prin care pasagerii pot bloca până la trei scaune vecine, în funcție de disponibilitatea de la check-in. Costul depinde de destinație și de numărul de locuri rezervate.

Lufthansa le permite pasagerilor să asigure scaunul adiacent prin programul „Free Neighbour Seat”, disponibil pe curse europene și intercontinentale. În plus, pentru zborurile lung-curier, compania oferă opțiunea „Sleepers Row”, care pune la dispoziție un rând complet de trei sau patru locuri echipat cu saltea subțire, pătură și pernă de nivel Business Class.

Suplimentul pentru aceste opțiuni diferă între 159 și 229 de euro pe segment și poate fi plătit doar la check-in sau direct la poarta de îmbarcare, în funcție de disponibilitatea locurilor.