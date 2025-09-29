Proiectul referitor la introducerea unei taxe speciale pentru salubrizare în Sectorul 1 urmează să fie dezbătut și votat marți, 30 septembrie, în cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului București (CGMB). Noua taxă ar urma să fie aplicată atât gospodăriilor, cât și firmelor care nu au contract direct cu Romprest, începând din anul viitor.

Inițiativa a fost deja validată de Consiliul Local al Sectorului 1 la sfârșitul lunii august, înainte de a fi transmisă spre aprobare consilierilor municipali.

Deocamdată, cuantumul și modalitatea de aplicare a taxei nu au fost stabilite. Potrivit proiectului, tarifele vor fi stabilite ulterior, după avizul Consiliului General.

Conform documentului, costurile vor fi corelate cu tipul și cantitatea deșeurilor generate, pe principiul „Plătești pentru cât arunci”. Primăria Sectorului 1 a precizat că noul sistem va fi implementat de la începutul anului viitor, după obținerea tuturor avizelor necesare, ținând cont și de posibilitățile financiare ale locuitorilor.

Municipalitatea a mai arătat că, în celelalte sectoare, taxa lunară medie pentru salubrizare este în jur de 21 de lei per persoană.

În prezent, serviciile de salubritate sunt acoperite integral din bugetul Sectorului 1, fără ca locuitorii să plătească direct. Administrația locală invocă obligațiile legale și creșterea cheltuielilor cu colectarea, transportul, sortarea și depozitarea deșeurilor drept motive pentru introducerea unei contribuții speciale.

Un alt obiectiv al proiectului este responsabilizarea cetățenilor în ceea ce privește gestionarea deșeurilor.

Primăria Sectorului 1 subliniază că instituirea unei taxe de salubrizare „constituie un instrument legal de responsabilizare a utilizatorilor serviciului, corelând costul suportat cu volumul de deșeuri generat şi cu modul de respectare a regulilor privind colectarea separată”.

Această măsură se regăsește și în recomandările unei comisii mixte formate în februarie 2025, din consilieri locali și funcționari publici, care a elaborat propuneri pentru implementarea Strategiei de Salubritate a Sectorului 1.

Tot în vara acestui an, mai exact la final de iulie, Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat majorarea tarifelor practicate de Romprest, aplicabilă din 1 august. Decizia a vizat creșterea prețurilor pentru activități precum măturatul și spălatul străzilor, deszăpezirea, ridicarea deșeurilor voluminoase sau provenite din construcții și demolări. În schimb, compania a renunțat la aplicarea tarifelor de așteptare pentru utilajele din parcul auto.