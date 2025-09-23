Un balcon de bloc din Oradea a fost transformat, pentru câteva săptămâni, într-un adevărat coteț urban. O tânără de 25 de ani a crescut șapte găini în apartamentul său, amenajând pe balcon pământ, paie și adăpătoare pentru păsări. Ideea inedită a ajuns rapid pe internet, după ce un vecin a filmat totul și a postat imaginile pe TikTok.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar asociația de proprietari a sesizat Poliția Locală. Agenții au descins la apartament, dar nu au găsit pe nimeni acasă. Câteva zile mai târziu, când au luat legătura cu locatara, cotețul fusese deja desființat, iar păsările au fost mutate într-o altă localitate. Tânăra le-a spus polițiștilor că a crescut puii „din amuzament”, ținându-i mai mult în casă și scoțându-i pe balcon doar câteva ore pe zi. Aceasta a primit un avertisment din partea autorităților.

Conform Hotărârii Consiliului Local Oradea nr. 627/2021, creșterea păsărilor și a altor animale de fermă este strict reglementată în municipiu. Adăposturile pentru animale trebuie să fie amplasate la cel puțin 10 metri de cea mai apropiată locuință, pentru a nu provoca disconfort vecinilor.

Normele locale permit creșterea păsărilor doar la case, cu limite de maximum 10 păsări și un număr restrâns de animale mari. Încălcarea acestor prevederi se sancționează cu amenzi între 1.000 și 2.500 de lei.

Directorul Poliției Locale Oradea, Samuel Milian, a declarat: „Colegii mei au identificat amplasamentul din filmare pe strada Oneștilor 17 și se fac demersuri pentru contactarea persoanei care crește aceste păsări pe balcon. Aceasta va fi sancționată și obligată la salubrizarea zonei.”

La nivel național, Ordonanța nr. 119/2014 privind normele de igienă și sănătate publică reglementează creșterea păsărilor de curte în mediul urban. În gospodăriile individuale, care nu sunt racordate la rețele publice de apă și canalizare, se pot crește până la 6 animale mari și 50 de păsări. În gospodăriile racordate la utilități, limitele sunt ușor mai stricte: maximum 5 porci, 2 cabaline, 15 ovine sau caprine și tot 50 de păsări.

Adăposturile pentru animale trebuie amplasate la cel puțin 10 metri de locuințele vecinilor, iar întreaga activitate trebuie să se desfășoare în condiții igienico-sanitare optime, fără a afecta confortul sau sănătatea vecinilor.

Creșterea păsărilor în oraș este permisă doar în anumite condiții și, în niciun caz, nu este admisă în apartamente sau blocuri. În plus, autoritățile locale pot impune reguli mai stricte în funcție de zona urbanistică, iar respectarea normelor de biosecuritate, gestionarea deșeurilor și protecția sănătății publice sunt obligatorii. Nerespectarea acestor reguli poate atrage amenzi sau interzicerea activității.

Astfel, răspunsul la întrebarea „Ai voie să crești găini la oraș?” este „Da”, dar doar dacă respecți atât legislația națională, cât și regulamentele locale și condițiile de bună vecinătate.