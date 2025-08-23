Creșterea păsărilor de curte în mediul urban nu mai este o practică izolată. Tot mai mulți locuitori ai orașelor se gândesc să își asigure ouă și carne din propria curte.

Întrebarea care apare firesc este: permite legea creșterea găinilor la oraș? Răspunsul este da, dar numai în anumite condiții.

Regulile sunt stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 119/2014 privind normele de igienă și sănătate publică. Actul normativ nu interzice în mod expres creșterea păsărilor de curte la oraș, dar fixează limite și condiții clare.

Numărul maxim admis:

În gospodăriile care nu sunt racordate la rețele de apă și canalizare:

maximum 6 animale mari (ex. vaci, porci, cai);

maximum 50 de păsări de curte.

În gospodăriile racordate la utilități publice:

maximum 5 porci;

maximum 2 cabaline;

maximum 15 oi sau capre;

maximum 50 de păsări de curte.

Adăposturile pentru animale și păsări trebuie construite la cel puțin 10 metri de cea mai apropiată locuință vecină.

Activitatea de creștere trebuie desfășurată în condiții igienico-sanitare, astfel încât să nu afecteze sănătatea sau confortul vecinilor. Sunt necesare:

curățarea periodică a adăposturilor,

gestionarea corectă a dejecțiilor,

depozitarea corespunzătoare a hranei.

Pe lângă cadrul legal național, consiliile locale pot adopta hotărâri prin care stabilesc limite mai stricte sau chiar interdicții. În unele zone urbane, mai ales în cartiere rezidențiale sau în zone cu densitate mare a populației, pot exista restricții privind numărul de păsări permis ori interzicerea totală a acestei activități.

Prin urmare, este esențial ca orice proprietar să consulte și regulamentele adoptate de primăria locală.

Legea nu prevede explicit această situație, dar din cauza condițiilor de igienă și de spațiu, creșterea păsărilor de curte în apartamente sau spații comune nu este permisă. Normele sanitare fac imposibilă respectarea standardelor minime în astfel de locuințe.

Autoritățile sanitare și administrațiile locale au dreptul de a verifica modul în care sunt crescute animalele și păsările de curte. Dacă sunt constatate nereguli, se pot aplica amenzi și, în cazuri grave, restricționarea sau interzicerea activității.

Creșterea găinilor la oraș este permisă, dar doar în curți și gospodării individuale.

Trebuie respectate limitele și condițiile prevăzute de OG nr. 119/2014.

Consiliile locale pot adopta reguli suplimentare, uneori mai stricte decât cele stabilite la nivel național.

În apartamente sau blocuri, creșterea păsărilor nu este posibilă din motive sanitare și de spațiu.

Astfel, oricine dorește să își organizeze o mică gospodărie urbană trebuie să consulte atât legislația națională, cât și reglementările locale înainte de a face acest pas.