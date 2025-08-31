Regulă pentru românii care au curte și grădină. Dacă doriți să adăugați mai multă umbră în curtea casei și vreți un copac care crește repede, e bine să faceți puțină cercetare în prealabil. Există câteva soiuri de pomi cu creștere rapidă, pe care ar trebui să le aveți în vedere.

Conform outdoorguide, o alegere bună, care va adăuga rapid umbră în curte este plopul hibrid.

Acești copaci minunați cresc de șase până la zece ori mai repede decât alți copaci, ceea ce îi face unii dintre cei mai populari în America de Nord.

Plopii hibrizi ajung la o înălțime de aproximativ 15 metri și pot crește în medie până la 2,4 metri în fiecare an. Primăvara și vara au frunze de un verde-argintiu în partea de sus și verde pal delicat, în partea de jos. Toamna, pregătiți-vă pentru puțină culoare, deoarece frunzele devin de un galben strălucitor. Plopii hibrizi sunt utilizați și pentru mai multă intimitate.

Când plantezi un plop hibrid, caută un loc care primește mult soare sau, cel mult, umbră parțială. Au nevoie de minimum 6 ore de lumină directă a soarelui zilnic pentru a asigura dezvoltarea unei structuri ramificate puternice.

Tipul de sol nu este la fel de important ca lumina soarelui, deoarece plopii hibrizi sunt cunoscuți pentru capacitatea de a crește în diverse tipuri de sol, de la sol nisipos la cel argilos.

Este important de știut că nu vor supraviețui foarte mult timp în zonele urbane din cauza condițiilor de creștere perturbatoare. Dacă un plop trăiește zeci de ani în acest tip de mediu, va fi mult mai slab decât alți copaci și va pierde crengi și ramuri.

Acești copaci minunați care fac umbră se dezvoltă cel mai bine într-un sol nisipos, care primește umiditate regulată. Când udați copacul în timp ce crește, există câteva greșeli majore pe care trebuie să le evitați, cum ar fi udarea la un moment nepotrivit al zilei.

Oferiți-le aproximativ 40 de litri de apă în fiecare săptămână pentru fiecare copac și asigurați-vă că udați din abundență, astfel încât să ajungă până la rădăcini.

În primul sezon de creștere, udarea se face în mod regulat pentru a ajuta copacul să prindă rădăcini.

Nu trebuie să vă faceți griji cu privire la fertilizarea plopilor, deoarece obțin nutrienții de care au nevoie prin exploatarea solului în care sunt plantați.

Tăierea este importantă – mai ales dacă observați ramuri rupte sau moarte – pentru a le împiedica să cadă unde nu trebuie. Dacă nu există ramuri rupte, tăiați-le în fiecare primăvară, după ce a trecut înghețul din timpul iernii.