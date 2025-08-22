Din cauza numărului mare de accesări, aplicația iHidro va rămâne în mentenanță pe 22 august, anunță Hidroelectrica. În această zi, autentificarea poate fi posibilă, dar funcționalitățile vor fi limitate. În consecință, perioada de transmitere a indexului a fost extinsă pentru intervalul 22 – 27 august.

„Ca urmare a numărului crescut de accesări ale aplicației iHidro, Hidroelectrica prelungește mentenanța aplicației și în cursul zilei de 22 august 2025. În cursul acestei zile, aplicația nu este disponibilă, și, în situația în care utilizatorii se autentifică cu succes, funcționalitățile vor fi limitate. Astfel, pentru luna august, perioada de transmitere a indexului este 22-27 august, intervalul fiind prelungit cu o zi”, transmite compania într-un comunicat.

Clienții au mai multe posibilități pentru transmiterea indexului:

Aplicația iHidro – disponibilă între 23 și 27 august

Portal iHidro (ihidro.ro/Portal) – disponibil între 23 și 27 august

Apel gratuit 0800 800 359 – disponibil între 22 și 27 august

Portal Hidroelectrica (client.hidroelectrica.ro/autocitire) – disponibil între 22 și 27 august

Compania îndeamnă consumatorii să transmită lunar indexul prin oricare dintre canalele puse la dispoziție.

La începutul lunii august, furnizorul de energie a lansat un contract de 20 milioane lei pentru îmbunătățirea sistemelor de plată online prin aplicația iHidro și site-ul oficial. Decizia vine în contextul unei creșteri accelerate a tranzacțiilor digitale.

Prin investițiile în digitalizare și prin extinderea perioadei de transmitere a indexului, Hidroelectrica își consolidează poziția de lider pe piața furnizării de energie. Compania demonstrează capacitatea de a răspunde atât la presiunea unei baze de clienți în creștere, cât și la nevoia de soluții moderne și rapide de plată.

Potrivit companiei, ponderea plăților cu cardul a crescut de la 34,5% la peste 50% din total încasări în doar câteva luni. Estimările arată că volumul tranzacțiilor va fi de cinci ori mai mare până la finalul lui 2025.

Hidroelectrica estimează încasări de 1,18 miliarde lei din plăți cu cardul realizate de clienții casnici în 2025, sumă care ar putea ajunge la 1,41 miliarde lei în 2028.

În paralel, compania a depășit pragul de 800.000 de clienți, pe fondul migrației masive de la alți furnizori. Motivele principale sunt tarifele competitive, stabilitatea financiară și nemulțumirea generală față de prețurile ridicate practicate de concurență.