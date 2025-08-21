Cu toate acestea, doar 200.000 de români, adică aproximativ 1% din populație, au ales să investească pe Bursa de Valori București. Deși investițiile implică un anumit grad de risc, acestea oferă șansa reală de a proteja și chiar multiplica capitalul, mai ales în contextul în care piața de capital locală are un potențial uriaș de dezvoltare.

Inflația ridicată continuă să pună presiune pe economiile românilor, iar specialiștii avertizează că păstrarea banilor doar în depozite bancare înseamnă pierderi reale pentru puterea de cumpărare. Banca Națională a României estimează că inflația ar putea atinge 9% până la finalul anului, ceea ce face ca randamentele obținute din economisire să fie insuficiente pentru protejarea capitalului.

În aceste condiții, investițiile pe piețele financiare pot fi o soluție mai eficientă, oferind șansa nu doar de a conserva valoarea banilor, ci și de a o multiplica. Cu toate acestea, datele arată că doar 200.000 de români dețin conturi la Bursa de Valori București (BVB), ceea ce înseamnă aproximativ 1% din populație.

Timp de decenii, mulți români au preferat să își cheltuiască veniturile imediat sau, cel mult, să le economisească în bănci. Această mentalitate începe treptat să se schimbe, mai ales în rândul tinerilor, care conștientizează importanța planificării financiare. Specialiștii subliniază că a investi înseamnă a gândi pe termen lung și a profita de creșterea companiilor a căror activitate face parte din viața de zi cu zi.

„Timp de decenii, în România, obiceiul dominant a fost cel de a consuma imediat venitul disponibil sau, cel mult, de a economisi în depozite bancare. Această mentalitate a început, cu pași mărunți, să se schimbe, în special în rândul noilor generații, care conștientizează importanța planificării financiare și a investițiilor. A fi investitor înseamnă a gândi pe termen lung, a aloca resurse pentru viitor și a beneficia prin investiții de creșterea companiilor ale căror produse și servicii le folosim în fiecare zi. Este important să înțelegem că investițiile în companii listate la BVB, fonduri mutuale sau ETF-uri internaționale reprezintă o cale de a ne asigura stabilitatea financiară dorită și de a ne crește averea”, explică Ion Soltinschi, consultant și planificator financiar MrFinance.ro.

Investițiile pe bursă, prin acțiuni, fonduri mutuale sau ETF-uri, pot aduce stabilitate financiară și pot contribui la construirea unei averi sustenabile. Platforma MrFinance.ro atrage atenția că, deși investițiile implică riscuri, randamentele obținute în timp pot depăși semnificativ rezultatele economisirii tradiționale.

Experții consideră că piața de capital din România are un potențial ridicat, mai ales după listări importante precum cea a Hidroelectrica, care au crescut lichiditatea și vizibilitatea internațională. În plus, multe companii listate la BVB oferă dividende peste media europeană, ceea ce le face atractive pentru investitori.

Integrarea unor companii românești în indicii globali, precum FTSE Russell pentru piețe emergente, a crescut interesul investitorilor străini. Totuși, raportată la dimensiunea economiei, piața rămâne subdezvoltată, ceea ce lasă loc pentru o expansiune semnificativă în următorii ani.

România se confruntă cu provocări economice și demografice care vor pune presiune pe sistemul public de pensii. Raportul dintre numărul contribuabililor și cel al pensionarilor este dezechilibrat, iar soluțiile bazate exclusiv pe sistemul de stat devin nesustenabile.

„România se confruntă cu provocări economice și demografice semnificative. Sistemul public de pensii va suporta o presiune tot mai mare din cauza raportului dezechilibrat dintre numărul de contribuabili și cel de pensionari. În acest context, investițiile private devin singura cale realistă de a asigura o bătrânețe liniștită și prosperă. Astfel, un român care începe să investească de la 25-30 de ani are șansa, prin aporturi constante și randamente medii de 8-10% pe an, să acumuleze un capital semnificativ pentru pensionare”, precizează Ion Soltinschi.

În acest context, investițiile private reprezintă o cale realistă pentru a asigura un viitor financiar stabil. Un tânăr care începe să investească de la 25-30 de ani și menține aporturi constante are șansa de a acumula, prin randamente medii anuale de 8-10%, un capital semnificativ pentru pensionare. Pe lângă siguranța la bătrânețe, investițiile diversificate pot reduce dependența de o singură sursă de venit, asigurând mai multă independență financiară.

Consultanții financiari recomandă românilor să abordeze investițiile cu disciplină și răbdare. Primul pas îl reprezintă educația financiară – înțelegerea conceptelor de risc, randament și diversificare. Investițiile ar trebui începute cu sume mici, dar constante, pentru ca efectul de capitalizare să aducă rezultate pe termen lung.

„Piețele financiare la maxime istorice ne arată un adevăr simplu – economia globală continuă să crească, iar capitalul caută permanent oportunități. Bursele ating noi maxime istorice. Indicele BET a depășit pentru prima dată pragul de 20.800 de puncte în august, iar S&P500 este la peste 6.400 de puncte. România, cu companii solide și un potențial mare de dezvoltare, se înscrie în această evoluție. Dar, pentru a valorifica oportunitățile existente, românii nu mai trebuie să privească investițiile drept ceva de neatins sau excesiv de complicat, ci ca pe un mecanism care le poate asigura siguranța financiară și prosperitatea”, susține consultantul MrFinance.ro.

Răbdarea este esențială, întrucât bursele funcționează ca un maraton, nu ca o cursă de viteză. De asemenea, utilizarea unor platforme reglementate și compararea ofertelor disponibile pot ajuta investitorii să facă alegeri mai sigure și mai avantajoase.

Într-o perioadă în care inflația erodează rapid valoarea banilor, investițiile nu mai reprezintă un lux, ci o necesitate. Piața de capital din România are potențial de dezvoltare, iar cei care aleg să își pună banii la lucru pot obține beneficii consistente. Chiar dacă doar 1% dintre români investesc astăzi pe bursă, specialiștii consideră că această proporție va crește în anii următori, pe măsură ce oamenii vor înțelege că investițiile sunt cheia către independență și stabilitate financiară.