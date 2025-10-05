Edilul Budapestei, Gergely Karácsony, a afirmat că direcția politică urmată de România, în ciuda tensiunilor naționaliste, rămâne una europeană și tolerantă. În opinia sa, valorile europene și acceptarea diversității se bucură de sprijin majoritar în societatea românească, iar acest lucru contribuie la stabilitatea și echilibrul regional.

El a arătat că o guvernare europeană, care respectă drepturile minorității maghiare, este esențială pentru relațiile bilaterale. Karácsony a spus că, din punctul de vedere al Budapestei, interesul comun este ca România să rămână o țară care își bazează politicile pe dialog, cooperare și respect pentru drepturile tuturor cetățenilor.

Gergely Karácsony a subliniat că atât România, cât și Ungaria, trebuie să se concentreze pe viitorul lor comun în cadrul Uniunii Europene, nu pe disputele trecutului. În opinia sa, construirea unor punți de încredere și susținerea proiectelor comune în domenii precum infrastructura, cultura și protecția mediului pot consolida relațiile bilaterale.

„Văd că politica internă din România merge într-o direcție în care, în ciuda naționalismului, valorile europene și acceptarea diversității au totuși sprijin majoritar. Și cred că acest lucru este benefic pentru toți cetățenii României. În relația dintre Ungaria și România, noi suntem interesați ca guvernarea din România să fie una europeană, care respectă drepturile minorității maghiare”, a declarat edilul capitalei Ungariei pentru TVR.

Întrebat despre declarațiile unor politicieni maghiari privind Transilvania, primarul Budapestei a făcut apel la calm și responsabilitate. El a subliniat că perspectiva europeană este singura soluție pentru depășirea tensiunilor istorice dintre cele două state.

Karácsony a explicat că decizia de la Trianon, de după Primul Război Mondial, a reprezentat o traumă profundă pentru poporul maghiar, o rană care face parte din identitatea colectivă a Ungariei. Totuși, el a spus că din această experiență nu trebuie să se nască tentația periculoasă de a contesta granițele actuale sau de a pune în pericol pacea și unitatea europeană.

„Răspunsul potrivit la aceste întrebări este tot perspectiva europeană. Desigur, pentru Ungaria, decizia de la Trianon de după Primul Război Mondial a fost o traumă uriașă. Este o rană profundă în identitatea maghiară, dar din asta nu trebuie să decurgă greșeala de a pune în pericol pacea și unitatea europeană prin contestarea granițelor”, a spus Gergely Karácsony.