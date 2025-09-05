Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat, vineri, că poziția Guvernului de la Budapesta privind respingerea aderării Ucrainei la Uniunea Europeană (UE) reflectă voința poporului maghiar și nu este influențată de factori externi.

El a precizat că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a purtat discuții cu șeful Consiliului European și a făcut din nou referire la Ungaria în declarațiile sale. Potrivit lui Szijjarto, Zelenski a considerat „de neînțeles” opoziția maghiară, invocând faptul că nici Rusia nu s-ar opune.

Șeful diplomației ungare a reamintit însă că „nu contează ce crede Rusia despre aderarea Ucrainei la UE”, ci doar opinia cetățenilor maghiari, care ar fi transmis că nu doresc ca Ucraina să devină membră a blocului comunitar. În acest context, el a afirmat că Ungaria nu va sprijini integrarea europeană a Ucrainei, argumentând că aceasta ar pune în pericol fermierii, piața muncii și siguranța țării.

„Volodimir Zelenski a purtat astăzi discuții cu președintele Consiliului European și desigur, a vorbit despre noi și astăzi în declarația sa. În opinia sa, respingerea maghiară a aderării ucrainene la UE este de neînțeles, deoarece nici rușii sunt împotrivă. Ei bine, președintele Zelenski candidează din nou. Contrar lui, poziția noastră nu este determinată de străinătate. Nu ne pasă ce crede Moscova despre aderarea ucraineană la UE. Ne interesează ce crede poporul maghiar, iar ei și-au exprimat opinia: nu vor ca Ucraina să fie membră a UE! Nu vor ca ucrainenii să ne distrugă fermierii, piața muncii și siguranța! Deci, chiar dacă președintele Zelenski are încredere în ruși în zadar, nu vom susține Ucraina să adere la UE!”, a scris, vineri seară, oficialul maghiar pe contul său de Facebook.

Între timp, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a spus că Guvernul de la Moscova nu s-a opus niciodată ca Ucraina să devină membră a Uniunii Europene (UE).

În schimb, a explicat că intrarea Ucrainei în NATO sau prezența trupelor străine pe teritoriul ucrainean reprezintă linii roșii pentru Kremlin. El a precizat că apropierea Ucrainei de NATO a fost una dintre cauzele conflictului militar declanșat în februarie 2022.

Potrivit lui, dacă apar trupe străine acolo, mai ales acum, în timpul războiului, acestea vor fi considerate ținte legitime. Aceste forțe ar rămâne o țintă pentru Rusia chiar și dacă s-ar ajunge la un acord de pace.