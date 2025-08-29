„Anul acesta vom putea deschide nu doar clusterul unu, ci toate clusterele. Pentru că procesul de screening – prin care vedem cum este aliniată legislația voastră cu cea europeană și ce mai trebuie făcut – avansează foarte, foarte repede. Așadar, dacă le deschidem, ceea ce eu cred că este foarte realist, din anul viitor vom începe doar să le închidem”, a explicat Marta Kos.

Marta Kos a oferit și o imagine asupra calendarului posibil pentru țările care aspiră la aderarea la UE:

„Cum spuneam mai devreme despre momentul istoric, în luna mai, când am fost la Chișinău, l-am provocat pe prim-ministrul vostru, domnul Recean, în legătură cu viteza cu care trebuie făcut acest proces. Am putea încheia negocierile cu Muntenegru în 2026, cu Albania în 2027 și ar fi extraordinar dacă am putea finaliza negocierile cu Moldova în 2028”.

Întrebată despre factorii care determină deschiderea capitolelor de negociere, comisarul european a clarificat că decizia finală aparține țărilor membre UE.

„Depinde de consensul dintre statele membre. Deci nu este vorba doar despre întregul proces de aderare, nu ține doar de negocieri. Ține și de voința și de opinia statelor membre. Iar statele membre trebuie să fie de acord cu acest lucru. Și la asta lucrăm noi”, a subliniat Marta Kos.

Comisarul a precizat că, deși etapa inițială de deschidere a clusterelor le leagă, ulterior fiecare țară va putea progresa independent, în funcție de propriile rezultate.

„Acum, aceasta este situația specifică pentru deschiderea clusterului unu. Mai târziu însă, pe baza principiului meritului, veți putea merge pe propriul drum. Pentru că, știți, cât de repede putem închide capitolele depinde de cât de repede țara candidată își aliniază legislația cu cea europeană. Iar până acum ați demonstrat că sunteți cu adevărat, cu adevărat rapizi. Așadar, nu – Republica Moldova își va urma propriul drum”, a explicat Marta Kos.

TV8.md amintește că atât Republica Moldova, cât și Ucraina și-au depus cererile de aderare la UE la scurt timp după invazia rusă a Ucrainei. În iunie 2022, ambele state au obținut statutul de candidat, iar în 2023, cele 27 de state membre au aprobat începerea negocierilor.

La sfârșitul lunii aprilie, Marta Kos a menționat că UE analizează un posibil „decuplaj” între Republica Moldova și Ucraina în procesul de aderare. Se ia în calcul această decizie ca urmare a opoziției constante a Ungariei față de candidatura Kievului.

Budapesta solicită garanții suplimentare privind drepturile minorității maghiare. Totuși, comisarul european a confirmat ulterior pe X că ambele țări vor deschide „simultan și cât mai curând posibil” primul cluster de negocieri.

Republica Moldova și-a propus să devină membră a Uniunii Europene până în 2030. Vicepreședintele Comisiei Europene, Kaja Kallas, a afirmat într-un interviu pentru TV8 că acest obiectiv este „sută la sută realist” dacă procesul de reforme va fi accelerat. În aceeași ordine de idei, pe 12 mai, președinta Maia Sandu a declarat la emisiunea „Noua săptămână” că există șanse ca Republica Moldova să încheie negocierile de aderare până la sfârșitul anului 2027.

Ulterior, Parlamentul European a aprobat un raport care apreciază „angajamentul exemplar” al Republicii Moldova în progresul său spre UE. Eurodeputații subliniază că relațiile dintre Chișinău și Bruxelles au intrat într-o nouă fază. Cooperarea s-a intensificat, iar autoritățile de la Chișinău depun eforturi susținute pentru alinierea legislației naționale la normele comunitare.