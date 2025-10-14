Termenul vizează o gamă extinsă de contribuabili – antrepozitari autorizați, destinatari și expeditori înregistrați, importatori autorizați și utilizatori finali – și se aplică tuturor produselor accizabile, inclusiv tutunului, alcoolului, băuturilor fermentate și produselor energetice. Obligația derivă din prevederile Titlului VIII din Codul fiscal (Legea nr. 227/2015) și din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.

Producătorii, destinatarii și importatorii autorizați pentru produse din tutun prelucrat au obligația de a depune două documente esențiale: Situația eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat și alte tutunuri de fumat (Anexa nr. 4) și Situația eliberărilor pentru consum de țigarete și țigări de foi (Anexa nr. 3). Aceste raportări, reglementate de articolul 354 alineatul (8) din Codul fiscal și de punctul 13 alineatul (1) din normele metodologice din HG nr. 1/2016, permit autorităților fiscale să monitorizeze volumele de tutun puse pe piață și să verifice nivelul accizelor datorate.

Operatorii economici care dețin autorizații de utilizator final pentru alcool etilic sau produse energetice trebuie, de asemenea, să depună Situația centralizatoare privind achizițiile, utilizările și livrările de produse accizabile (Anexa nr. 26). Această obligație este prevăzută de articolele 394, 397 și 398 din Codul fiscal și de punctele 63, 85 și 97 din HG nr. 1/2016. Scopul acestor raportări este de a urmări destinația și consumul produselor care beneficiază de scutiri sau de regimuri fiscale speciale.

Destinatarii înregistrați trebuie să transmită Situația achizițiilor și importurilor de produse accizabile (Anexa nr. 19), conform articolului 375 alineatul (1) din Codul fiscal, iar expeditorii înregistrați depun Situația livrărilor de produse accizabile (Anexa nr. 21), conform articolului 383 alineatul (3).

Antrepozitarii autorizați trebuie să depună un volum considerabil de documente care reflectă activitatea desfășurată în antrepozitele fiscale de producție. Printre acestea se numără:

Situația pentru producția de alcool și băuturi spirtoase (Anexa nr. 12);

Situația pentru vinuri, băuturi fermentate și produse intermediare (Anexa nr. 13);

Situația pentru producția de bere (Anexa nr. 14);

Situația pentru producția de tutunuri prelucrate (Anexa nr. 15);

Situația pentru producția de produse energetice (Anexa nr. 16);

Situația pentru operațiunile de depozitare (Anexa nr. 17).

Tote aceste documente sunt prevăzute de articolul 367 alineatul (1) litera l) din Codul fiscal și de punctul 39 alineatul (2) din HG nr. 1/2016 și sunt necesare pentru a asigura trasabilitatea completă a produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize.

Antrepozitarii autorizați care produc sau depozitează produse energetice trebuie să depună Jurnalele privind livrările și achizițiile de combustibil utilizat exclusiv pentru aviație și navigație. Acestea sunt prevăzute în anexele 29–32 din normele metodologice și au ca bază legală articolul 399 alineatul (1) literele a) și b) din Codul fiscal, coroborat cu punctele 92 și 93 din HG nr. 1/2016. Raportările sunt necesare pentru aplicarea corectă a scutirilor de accize aferente combustibililor folosiți în transportul aerian și maritim.

Până la 15 octombrie trebuie depusă și Evidența achiziționării, utilizării, deteriorării, distrugerii și returnării marcajelor (Anexa nr. 42), care se aplică tuturor produselor supuse obligativității marcării, în special băuturilor alcoolice și produselor din tutun.

Această obligație, reglementată prin articolul 424 alineatul (5) din Codul fiscal și punctul 152 alineatul (2) din HG nr. 1/2016, revine antrepozitarilor, destinatarilor și importatorilor autorizați.

Nedepunerea la termen a situațiilor și evidențelor privind produsele accizabile este considerată contravenție, conform articolului 452 din Codul fiscal, și se sancționează cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. În cazul în care contribuabilii nu se conformează în mod repetat, autoritățile fiscale pot decide suspendarea autorizației de antrepozit fiscal sau retragerea dreptului de utilizator final, măsuri care duc automat la blocarea activității economice.

Data de 15 octombrie reprezintă unul dintre cele mai importante termene din calendarul fiscal lunar pentru contribuabilii care gestionează produse accizabile. Agenția recomandă operatorilor economici să utilizeze sistemele electronice de depunere și raportare pentru a evita erorile și întârzierile. Modelele de situații și jurnale pot fi consultate în anexele aferente normelor metodologice, disponibile pe site-ul Ministerului Finanțelor.